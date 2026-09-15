Oasis confirma regreso a los escenarios con gira mundial en 2027

Oasis anunció su gira mundial con presentaciones en 11 ciudades de nueve países durante 2027. La banda británica continuará su regreso a los escenarios

La banda de rock británica Oasis anunció este lunes su gira mundial 'Oasis Live´27', con la que recorrerán el próximo año 11 ciudades de 9 países, incluida Barcelona, donde ofrecerán dos conciertos en el Estadio Olímpico Lluis Companys el 10 y 11 de julio de 2027.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron así su vuelta a los escenarios españoles después de 18 años de su última actuación en el país, en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) en julio de 2009, apenas un mes antes de que la banda anunciase su separación.