Nuevo tráiler de ‘Harry Potter’ muestra más del Mundo Mágico

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter prepara su llegada a HBO con un tráiler que muestra por primera vez varios momentos emblemáticos de la historia de “La piedra filosofal”.

El avance presenta a Dominic McLaughlin como Harry Potter, el joven mago de 11 años que anteriormente fue interpretado por Daniel Radcliffe en las películas. A su lado aparecen Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

THE NEW TRAILER FOR THE HBO HARRY POTTER TV SERIES IS HERE!!#HarryPotter pic.twitter.com/gNGUtqpNqY — Harry Potter HBO Updates 🪄 (@potternewshbo) September 2, 2026

El tráiler muestra al trío protagonista durante su llegada al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, donde participan en la ceremonia del Sombrero Seleccionador y terminan en la casa Gryffindor.

Harry también comienza a conocer a algunos de los personajes más importantes del colegio, entre ellos Dumbledore, Snape, McGonagall y Hagrid, mientras descubre las distintas materias y secretos del mundo mágico.

El avance incluye escenas de clases de Herbología y Pociones, además de un vistazo a Harry durante su incursión en el Quidditch, uno de los deportes más representativos del universo creado por J.K. Rowling.

La Piedra Filosofal y los grandes desafíos

Uno de los ejes del tráiler es el misterio relacionado con la Piedra Filosofal, investigación que lleva a Harry, Ron y Hermione a involucrarse en una serie de peligros dentro de Hogwarts.

El avance también muestra al trío enfrentándose a un trol de las montañas en los baños, además de una partida de ajedrez que pondrá a prueba a los protagonistas.

Otros elementos reconocibles que aparecen son la Capa de Invisibilidad y el Espejo de Oesed, dos objetos fundamentales dentro de la primera historia.

La serie representa uno de los proyectos de mayor escala para HBO, que tiene previsto adaptar los siete libros de J.K. Rowling a lo largo de siete temporadas televisivas.

La primera entrega estará integrada por ocho episodios y llevará a la pantalla los acontecimientos de “La piedra filosofal”. Su estreno está previsto para Navidad.

La producción ya recibió además la renovación para una segunda temporada, anunciada en mayo, que estará basada en “La cámara secreta”.

Este es el elenco de la nueva adaptación

El reparto principal está encabezado por John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como la profesora McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Hagrid.

También participan Luke Thallon como el profesor Quirrell, Paul Whitehouse como Argus Filch, Bertie Carvel como Cornelius Fudge y Johnny Flynn como Lucius Malfoy.

Entre los jóvenes integrantes del elenco se encuentran Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnegan, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Gracie Cochrane como Ginny Weasley y Elijah Oshin como Dean Thomas.

El 24 de marzo, HBO presentó una primera imagen de Dominic McLaughlin caracterizado como Harry Potter y vestido con la túnica de Gryffindor.

En aquella fotografía, el actor aparecía caminando hacia el campo de Quidditch en los terrenos de Hogwarts, acompañado por otros estudiantes con sus uniformes escolares.

Posteriormente, la plataforma presentó un tráiler completo en el que se pudieron conocer los nuevos aspectos de Ron, Hermione, Dumbledore, Snape y otros personajes que forman parte de la historia.