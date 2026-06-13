¿Nuevo romance? Kenia Os y Alex Speitzer desatan rumores

La especulación comenzó después de que ambos coincidieran en un evento de una reconocida marca deportiva, donde fueron captados compartiendo algunos momentos

A tan solo unos días de confirmar su ruptura con Peso Pluma, el nombre de Kenia OS vuelve a dar de qué hablar, esta vez por los rumores que la vinculan sentimentalmente con el actor Alex Speitzer.

La especulación comenzó después de que ambos coincidieran en un evento de una reconocida marca deportiva, donde fueron captados compartiendo algunos momentos que no pasaron desapercibidos para los asistentes ni para los usuarios de redes sociales.

Poco después, comenzaron a viralizarse videos e imágenes en los que, según los fans, la cantante y el actor intercambian miradas que muchos interpretaron como una posible señal de interés entre ambos.

Las especulaciones crecieron aún más cuando usuarios descubrieron que Alex Speitzer sigue a Kenia OS en redes sociales, detalle que rápidamente alimentó las teorías sobre un posible acercamiento entre las celebridades. Sin embargo, otros internautas señalaron que esta interacción digital no sería reciente y que ambos ya mantenían contacto desde tiempo atrás.

Hasta el momento, ni Kenia OS ni Alex Speitzer han realizado declaraciones sobre los rumores, por lo que todo permanece en el terreno de la especulación.

La conversación cobró mayor relevancia debido a que apenas el pasado 6 de junio, la intérprete confirmó mediante un comunicado el fin de su relación con Peso Pluma. En ese mensaje, la cantante aseguró que la separación ocurrió en buenos términos, aunque no reveló los motivos detrás de la decisión.

Mientras tanto, las redes sociales continúan divididas entre quienes consideran que podría tratarse de una nueva historia de amor y quienes creen que simplemente fue un encuentro casual entre dos figuras del entretenimiento.

Por ahora, ni fotografías románticas, ni declaraciones, ni apariciones públicas confirman una relación entre Kenia OS y Alex Speitzer. Lo único cierto es que una simple coincidencia bastó para convertirlos en tendencia y generar una ola de comentarios entre sus seguidores.