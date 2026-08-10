Nuevo peritaje podría cambiar el caso de Valentín Elizalde

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, su familia espera un nuevo peritaje que podría aportar pistas y modificar la investigación del crimen

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, la familia del cantante espera la revisión de un nuevo peritaje que podría modificar el rumbo de la investigación sobre la muerte de “El Gallo de Oro”.

El intérprete fue asesinado el 25 de noviembre de 2006, tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas. Desde entonces, distintas versiones han rodeado el caso y ahora un documento técnico resguardado durante años por su familia podría aportar nuevos elementos.

¿Qué se sabe del nuevo peritaje?

El informe técnico fue localizado recientemente por Camila Valencia, madre de Valentín Elizalde, y permanece bajo resguardo de la familia mientras las hijas del cantante analizan si debe ser entregado a las autoridades.

La existencia del documento fue revelada por Francisco “El Gallo” y Jesús “El Flaco” Elizalde.

“El peritaje es el único que hay, desgraciadamente cuando pasó todo esto, por el miedo que traía tanto mi madre como mi familia, se agarró todo y se guardó”, explicaron los hermanos.

De acuerdo con sus declaraciones, el contenido del documento únicamente es conocido por miembros del entorno familiar, quienes han decidido no revelar los detalles técnicos hasta conocer cuál será su situación legal.

Los hermanos del cantante señalaron que la decisión de entregar el peritaje a las autoridades corresponde a las hijas de Valentín, por lo que respetarán la determinación que tomen.

La familia considera que el documento podría ayudar a esclarecer algunas de las dudas que han surgido durante las casi dos décadas transcurridas desde el crimen.

“Después con el tiempo, pues te entran dudas, porque hay tantas versiones y ahí ves el peritaje y ves lo más acertado a lo que pasó realmente, porque es gente experta y profesional de los que se dedican a esto”, señalaron.

Por ahora, la familia mantiene bajo reserva la información contenida en el informe y no ha confirmado si será presentado formalmente ante las autoridades.

Señalamientos alrededor del asesinato

A lo largo de estos años, integrantes de la familia Elizalde han señalado a “Tano” Elizalde como presunto implicado en la planeación del ataque contra el cantante.

Estas acusaciones han sido negadas por “Tano”, quien incluso se sometió a una prueba de polígrafo en medio de las especulaciones relacionadas con el asesinato.

Mientras el caso permanece rodeado de interrogantes, la familia Elizalde continúa con sus actividades musicales y mantiene vigente la llamada dinastía Elizalde.

Valentina Elizalde, hija del cantante, ha participado en presentaciones junto a sus tíos. Los hermanos también confirmaron que la gira familiar continúa activa y recientemente presentaron en Los Ángeles, California, su sencillo conjunto “Síganme los buenos”.

Sobre el uso del holograma de Valentín Elizalde durante algunas presentaciones, sus hermanos explicaron que trabajan en perfeccionarlo para ofrecer una imagen cada vez más fiel del cantante.

“Estamos actualizando, de perfeccionarlo hasta donde más se pueda, que la gente lo disfrute, que lo vea tan real”, comentaron.

El caso podría tomar un nuevo rumbo

La familia también relató el susto que vivieron recientemente en un restaurante de Guadalajara, donde un refrigerador explotó mientras se encontraban cenando. Los hermanos aseguraron que el incidente no pasó de un susto.

En medio de homenajes, presentaciones y nuevos proyectos musicales, el futuro de la investigación sobre el asesinato de Valentín Elizalde podría depender ahora de la decisión de sus hijas respecto al peritaje inédito.

La familia mantiene la expectativa de que el documento pueda aportar elementos para esclarecer lo ocurrido hace casi dos décadas y cerrar finalmente uno de los capítulos más polémicos de la historia de “El Gallo de Oro”.