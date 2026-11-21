Joseph Zada, Mckenna Grace y Whitney Peak hablan sobre los nervios de protagonizar 'Amanecer en la cosecha', la nueva precuela de la saga

Convertirse en parte de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de los últimos años representa una mezcla de emoción, presión y nervios para los nuevos protagonistas de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha" (Sunrise on the Reaping), la sexta película de la saga.

Joseph Zada, de 21 años; Mckenna Grace, de 20, y Whitney Peak, de 23, encabezan esta producción que busca impulsar sus carreras, como ocurrió anteriormente con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Tom Blyth y Rachel Zegler.

Durante una entrevista con BBC News, los actores reconocieron que incorporarse a una historia con millones de seguidores ha sido una experiencia intensa. Zada, quien interpreta por primera vez como protagonista a Haymitch Abernathy, explicó que el apoyo entre los integrantes del elenco ha sido fundamental para afrontar la presión.

"Nos hemos mantenido unidos y apoyándonos unos a otros, asegurándonos de que todos nos sintamos respaldados", comentó.

Una experiencia que pone a prueba al nuevo elenco

Aunque Grace cuenta con mayor experiencia frente a las cámaras, gracias a sus participaciones en producciones como "The Handmaid's Tale", "La maldición de Hill House" y dos películas recientes de "Ghostbusters", reconoció que incorporarse a esta franquicia ha sido un desafío distinto.

"Es muy estresante. No creo que nada pueda prepararte para trabajar en esto; no se parece a nada que haya experimentado", expresó.

Por su parte, Peak, conocida por su participación en la serie de Netflix "Las escalofriantes aventuras de Sabrina", bromeó sobre la manera en que ella y Zada han recurrido a Grace cuando se sienten confundidos durante las actividades de promoción. Incluso describió a su compañera como una especie de mentora para los nuevos integrantes.

La convivencia también ha sido importante durante el rodaje, pues las escenas físicas y emocionalmente exigentes han generado un vínculo entre los jóvenes intérpretes.

"No creo que la gente se dé cuenta de lo mucho que une una experiencia así, porque pasamos días haciendo cosas extremadamente físicas y profundamente emocionales", señaló Grace.

La actriz describió al equipo como una pequeña familia y destacó que todos han agradecido tenerse unos a otros durante el proceso.

Joseph Zada estudió las interpretaciones de Woody Harrelson

Uno de los mayores retos para Zada fue asumir el papel de una versión adolescente de Haymitch Abernathy, personaje que en las películas originales fue interpretado por Woody Harrelson.

Para preparar su actuación, el joven pasó meses revisando las interpretaciones de Harrelson en las primeras cuatro películas de la franquicia. Explicó que observó todo el material que pudo encontrar y tomó apuntes para construir su propia versión del personaje.

"Estuve completamente concentrado en sus interpretaciones, viendo todo lo que podía encontrar y tomando notas", relató. Ese trabajo, explicó, le sirvió como punto de partida para incorporar sus propias ideas.

Zada conoció personalmente a Harrelson hasta la mitad del rodaje. Durante ese encuentro, el actor le recomendó ver dos películas: "Cool Hand Luke" y "Harold y Maude". Según Zada, la primera le ayudó a darle mayor solidez a su interpretación, mientras que la segunda fue una recomendación para disfrutar.

Jesse Plemons, quien interpreta a un productor de los Juegos, reconoció la magnitud del desafío que representaba el papel para Zada y dijo haberse sorprendido por su resistencia y capacidad para afrontar el trabajo.

Glenn Close, quien da vida a una representante del Capitolio, también expresó su gusto por trabajar con el joven protagonista. Recordó que, cuando lo conoció junto a Grace y Peak, Zada le comentó: "Estoy un poco traumatizado", aunque todavía le quedaba una parte importante del rodaje.

¿De qué trata 'Amanecer en la cosecha'?

La nueva película está basada en la novela homónima publicada por Suzanne Collins en 2025 y se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega de "Los Juegos del Hambre". La historia se centra en la edición número 50 de la competencia mortal organizada por el Capitolio.

En esta producción, Zada interpreta al joven Haymitch, quien es seleccionado como tributo del Distrito 12 junto al personaje de Donner, interpretado por Grace. Peak da vida a Lenore Dove, la novia de Haymitch.

La historia vuelve a presentar el universo distópico de Panem, una sociedad establecida en una Norteamérica posapocalíptica, dividida en 12 distritos bajo el control del Capitolio. Cada año, sus habitantes deben participar en los Juegos del Hambre, un espectáculo violento que funciona como castigo por una antigua rebelión.

La película reúne además a un elenco integrado por Ralph Fiennes, Maya Hawke, Kieran Culkin, Elle Fanning, Jesse Plemons y Glenn Close, entre otros intérpretes.

Una franquicia que supera los 3 mil millones de dólares

Desde el estreno de la primera película en 2012, la franquicia ha recaudado más de 3 mil 300 millones de dólares en taquilla mundial, de acuerdo con los datos citados por BBC.

La saga original siguió la historia de Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, y convirtió a varios de sus protagonistas en figuras reconocidas internacionalmente. Ahora, "Amanecer en la cosecha" presenta una nueva generación de actores que enfrenta el desafío de mantener el interés de los seguidores.

La producción ya se encuentra en las salas de cine y representa la primera adaptación audiovisual de esta etapa de la historia de Haymitch.