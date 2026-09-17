Nuevo adelanto revela pasado de Haymitch en Los juegos del hambre

El nuevo adelanto de Amanecer en la cosecha muestra una etapa desconocida de Haymitch Abernathy, décadas antes de conocer a Katniss

Un nuevo adelanto de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha muestra una etapa desconocida de Haymitch Abernathy, décadas antes de convertirse en el mentor que los seguidores conocieron en la historia de Katniss Everdeen.

La película está basada en la novela de Suzanne Collins publicada en 2025 y se desarrolla 24 años antes de la trilogía original. La trama sigue al joven Haymitch, interpretado por Joseph Zada, desde su selección como representante del Distrito 12 hasta su participación en los 50 Juegos del Hambre.

Una edición con el doble de tributos

La historia se desarrolla durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición especial de la competencia en la que cada distrito debe enviar cuatro tributos en lugar de los dos habituales.

Witness the beginning of the revolution. #TheHungerGames: Sunrise on the Reaping – in theaters & IMAX November 20. pic.twitter.com/fKCrWXIk3T — The Hunger Games (@TheHungerGames) September 16, 2026 De esta manera, 48 jóvenes son enviados al Capitolio para participar en una de las ediciones más grandes de los Juegos del Hambre. El tráiler muestra a un Haymitch diferente al personaje que posteriormente interpretaría Woody Harrelson. En esta etapa de su vida, el joven todavía no carga con las consecuencias de su experiencia en la arena y aparece dispuesto a desafiar las reglas establecidas por el Capitolio. Uno de los momentos destacados del adelanto muestra a Haymitch enfrentándose al presidente Coriolanus Snow, interpretado en esta ocasión por Ralph Fiennes. La secuencia también presenta a Plutarch Heavensbee observando el comportamiento del joven tributo, en una historia que apunta a mostrar los primeros elementos de una resistencia que posteriormente adquiriría mayor relevancia dentro de la saga. Además del conflicto con el Capitolio, la película abordará las pérdidas que Haymitch sufrirá durante los Juegos y las consecuencias que permanecerán con él después de abandonar la arena. Joseph Zada encabeza el reparto como el joven Haymitch Abernathy. Nina Jacobson, productora de la cinta, explicó que la búsqueda del actor se centró en encontrar a alguien capaz de representar una versión temprana del personaje sin intentar imitar la interpretación de Woody Harrelson. El elenco también incluye a Whitney Peak como Lenore Dove Baird, Mckenna Grace como Maysilee Donner, Percy Daggs IV como Ampert Latier y Ben Wang como Wyatt Callow. Personajes conocidos regresan en versiones jóvenes La producción recuperará a varios personajes relacionados con las películas anteriores de la franquicia. Elle Fanning interpretará a una joven Effie Trinket, mientras que Kieran Culkin dará vida a Caesar Flickerman y Maya Hawke aparecerá como Wiress. También forman parte del reparto Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier, Lili Taylor como Mags Flanagan y Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee. Ralph Fiennes asumirá el papel de Coriolanus Snow, personaje que anteriormente fue interpretado por Donald Sutherland en la trilogía original. El joven Snow también apareció en La balada de pájaros cantores y serpientes, donde fue interpretado por Tom Blyth. ¿Jennifer Lawrence regresará como Katniss? La nueva película también mantiene abierta la posibilidad de que algunos personajes conocidos de la saga aparezcan en la historia. Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson podrían regresar como Katniss Everdeen y Peeta Mellark, respectivamente. Sin embargo, ninguno de los dos aparece en el nuevo tráiler. Sus personajes forman parte de la novela en una etapa posterior a los acontecimientos principales de la historia. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha está dirigida por Francis Lawrence, realizador que también ha estado al frente de varias entregas anteriores de la franquicia. El estreno en cines está programado para el 20 de noviembre de 2026, mientras que en América Latina llegará un día antes, el 19 de noviembre.