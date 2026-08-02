Nueva temporada de Percy Jackson promete mayor fidelidad al libro

Walker Scobell aseguró que la tercera temporada de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" será la adaptación más fiel de la saga de Rick Riordan

La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo buscará acercarse aún más a la historia original escrita por Rick Riordan.

Así lo adelantó el actor Walker Scobell durante un panel, donde señaló que los nuevos episodios representan, hasta ahora, la adaptación más fiel de los libros.

Scobell destacó que el equipo creativo ha trabajado para respetar con mayor precisión los acontecimientos narrados en la saga literaria, un aspecto que ha sido ampliamente solicitado por los seguidores de la franquicia desde el estreno de la serie.

La producción continúa inspirándose en los libros de Riordan, consolidando una propuesta que busca mantener la esencia de las aventuras del joven semidiós.

El regreso de un personaje clave

La segunda temporada llevó a la pantalla los acontecimientos de El mar de los monstruos, segunda novela de la serie.

Su desenlace presentó el regreso de Thalia Grace, hija de Zeus, personaje que tendrá un papel relevante en la próxima entrega.

Con este cierre, la historia deja preparado el camino para los nuevos episodios, en los que la participación de Thalia será determinante para el desarrollo de la trama.

Equipo creativo detrás de la serie

La adaptación televisiva fue creada por Rick Riordan junto con Jonathan E. Steinberg, quien además comparte las funciones de productor ejecutivo y showrunner con Craig Silverstein y Dan Shotz.

Entre los productores ejecutivos también participan Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, DJ Goldberg, Bert Salke, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler y Sarah Watson, quienes forman parte del equipo responsable de llevar la popular saga literaria a la pantalla.