¿Nueva película de 'Mi Pobre Angelito'? Macaulay Culkin responde

Sin duda, "Mi pobre angelito" es una película que se considera un clásico navideño imprescindible para ver en esta época del año.

La comedia familiar dirigida por Chris Columbus fue un éxito instantáneo por el carisma de su actor principal, Macaulay Culkin, y su ingeniosa trama.

Debido a que se convirtió en una de las películas navideñas más taquilleras y queridas por el público, Macaulay Culkin fue cuestionado en una reciente entrevista con la revista Variety sobre si regresaría a los estudios para una secuela de "Mi pobre angelito".

"No me haría ninguna gracia", declaró el actor de 45 años dejando boquiabiertos a sus fans; sin embargo, dejó ver una condición por la cual regresaría a darle vida al personaje.

"Tendría que ser perfecto", añadió y dijo que tiene una propuesta para una secuela que le interesaría hacer.

"Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso. Trabajo muy duro y no le presto suficiente atención, y el niño se enfada conmigo, y luego me quedo fuera. (El hijo de Kevin) no me deja entrar... y es él quien me tiende trampas".

La idea de Culkin para la secuela de "Mi pobre angelito" es reemplazar a los ladrones con Kevin McCallister, quien lucha con su propio hijo para volver a entrar en su casa durante las fiestas. El actor dijo: "La casa es una especie de metáfora de nuestra relación" y que su personaje tiene que "volver al corazón de su hijo". Esa es la explicación más clara que tengo. No soy completamente alérgico a ella, es justo lo que necesito.

'Una nueva película nunca debería hacerse'

El director de Culkin, Chris Columbus, fue noticia en agosto cuando declaró a Entertainment Tonight que una nueva película de "Mi pobre angelito" nunca debería hacerse.

"Creo que 'Mi pobre angelito' realmente existe, no en este momento, pero fue un momento muy especial, y realmente no se puede recuperar”, dijo Columbus. "Creo que es un error intentar volver atrás y recuperar algo que hicimos hace 35 años. Creo que debería dejarse en paz".