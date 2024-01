¿Nueva canción de Nodal está dedicada a Belinda?

Christian Nodal está listo para regresar con nueva música, sin embargo, los usuarios creen que la letra se trata de un indirecta a su exnovia, Belinda. ¿Será?

"Y ando bueno y sano. Alguien me pregunta si volvería a tu lado, obvio les digo que no, que no repito ese error. Pero ya p...quien sabe", dice la estrofa de la canción que compartió el cantante desde el estudio de grabación.

Los usuarios creen que este nuevo sencillo puede incluir una colaboración con grupo Frontera, sin embargo, hasta el momento esta posibilidad no ha sido confirmada por alguno de los músicos.

Lo que sí es que los usuarios no tardaron en relacionar la letra de la melodía con un mensaje dirigido a su exprometida Belinda.

"Este hombre compone y canta todas sus canciones con la belinda en la sangre y en la mente es su musa para bien y para mal", "Belinda .. hay te hablan !!!, "gracias BELINDA xq son canciones hermosas las que inspiras, este bato la trae en la sangre", "Diga lo que diga Belinda siempre tendrá el sello en todas sus canciones", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios.

Otros más expresaron su alegría por ver a Nodal recuperado, después de que anteriormente confesó que se encontraba en depresión tras la ruptura con su prometida.

"Cazzu tiene buena mano lo tiene muy guapo", "Te asentó bien ser papá y cazzu", "Yo solo se que cazzu es lo mejor q te a pasado volviste a renacer", "Que guapo ya sin tanto tatuaje en la cara", se lee en algunos comentarios.

Fue en agosto del 2020 cuando a través de redes sociales, Belinda confirmó su relación con Christian Nodal, y en mayo de 2021 la pareja ya estaba comprometida. Por varios meses se convirtieron en la pareja más querida del medio artístico.

Pero el amor terminó el 13 de febrero cuando Christian Nodal usó sus redes sociales para confirmar que el compromiso con Belinda había llegado a su fin.

En los días posteriores Nodal arremetió contra la cantante y su mamá, en donde dejó ver que la ruptura se debió a un tema de dinero, se peleó con otros artistas, se hizo más tatuajes y hasta fue visto llorando en sus conciertos.

Pero Nodal se daría otra oportunidad en el amor, y el 21 de junio de 2022 inició un noviazgo la trapera argentina conocida como Cazzu.

Y fue el 14 de septiembre del 2023 cuando la pareja tuvo a su primer hijo juntos.

