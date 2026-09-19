Nominarán de forma directa a participante en La Granja VIP 2

La identidad del habitante penalizado se revelará en la gala nocturna tras violar las normas dentro del formato televisivo.

La tensión aumenta en la segunda temporada de "La Granja VIP" luego de que la producción del programa confirmara que uno de los participantes recibirá una sanción disciplinaria directa durante la gala de esta noche.

A través de una publicación realizada en las cuentas oficiales del reality show, la cadena dio a conocer que un concursante incurrió en una violación al reglamento de convivencia.

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Como consecuencia inmediata, el participante será ingresado de manera automática a la lista de nominados de la semana, quedando en riesgo de abandonar la competencia.

"Un granjero cometió una falta grave y esta noche será nominado", anunció el programa en sus plataformas digitales, invitando a la audiencia a dar seguimiento a la transmisión para conocer la identidad del sancionado y los detalles de la infracción cometida.

La segunda edición del exitoso formato de telerrealidad se transmite de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca Uno, con cobertura en vivo las 24 horas a través de la plataforma de streaming Disney+.