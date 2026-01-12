Nombran el pan de Taylor Swift el accesorio más popular de 2026

Vogue nombró al pan de masa madre de Taylor Swift como el accesorio más popular de 2026 tras volverse viral en Hollywood

El pan de masa madre horneado por Taylor Swift se ha convertido en el nuevo símbolo de estatus en Hollywood. La revista Vogue lo nombró recientemente como “the hottest accessory of 2026 so far”, luego de que la cantante fuera captada regalando sus famosos panes artesanales a amigos cercanos.

Una cena que lo cambió todo

Todo comenzó el 9 de enero de 2026, cuando Swift salió a cenar en The Bird Streets Club, en Los Ángeles, acompañada de las hermanas Haim y el cantante Sombr.

Al abandonar el lugar, cada uno llevaba una bolsa con un pan de masa madre casero preparado por la propia Taylor, cuidadosamente envuelto y con etiquetas escritas a mano.

Las frases, cargadas de humor swiftie, incluían juegos de palabras como “Are you bready for it?” y rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

El nuevo “it item” de Hollywood

Las imágenes de las celebridades cargando sus panes dispararon la conversación digital.

El sourdough de Taylor fue apodado como el nuevo “it item” del año: un accesorio no oficial que simboliza cercanía con la cantante. Incluso antes del reconocimiento de Vogue, sus fans ya la llamaban “la hada del pan de masa madre”.

La fascinación de Swift por el sourdough no es nueva.

En agosto de 2025, durante su participación en el podcast New Heights, conducido por su prometido Travis Kelce y su cuñado Jason, confesó que la masa madre “se apoderó de su vida” y que habla de pan “el 60% del tiempo”.

La cantante describió esta afición como uno de sus “hobbies de abuela”, junto con coser, pintar y cocinar.

Panes con sello personal

Entre las variedades favoritas que hornea se encuentran blueberry lemon, cinnamon swirl, cinnamon raisin y un especial funfetti sourdough con sprinkles, pensado para las hijas de Jason Kelce.

Taylor no solo hornea, también participa activamente en comunidades en línea, lee blogs especializados y envía sus creaciones a amigos para recibir retroalimentación.

Hoy, más que un simple pan, el sourdough de Taylor Swift es una declaración cultural… y apenas es enero de 2026.