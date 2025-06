Nombran a Robbie Williams, 'embajador de la música' de la FIFA

El cantante británico Robbie Williams ha sido nombrado "embajador musical" de la FIFA y ha compuesto su himno, "Desire", que se estrenará este sábado en el partido inaugural del Mundial de Clubes en Miami entre el conjunto local, el Inter, y el Al Ahly egipcio

Según informó ese organismo en una nota, con el cantante inglés ha colaborado la italiana Laura Pausini, Karl Brazil y Owen Parker, habituales en los trabajos de Williams, además de Erik Jan Grob.

La canción se estrenará justo antes de la inauguración y sonará en todos los eventos de la FIFA, incluido el Mundial del próximo año que tendrá lugar en los Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, Laura Pausini ha afirmado: "Crecí en Italia, rodeada de la emoción y la pasión por el fútbol que forma parte de la identidad de mi país. Tener ahora la oportunidad de cantar en vivo junto a Robbie Williams, ante miles de aficionados del fútbol, y que mi voz se escuche en diferentes partes del mundo, es sencillamente increíble".

DESIRE

The new official @fifaworldcup anthem I have the pleasure to sing with the one and only @robbiewilliams will be part of the opening ceremony of the opening match.

•

DESIRE

Il nuovo inno ufficiale della @fifaworldcup, che ho il piacere di cantare con @robbiewilliams, farà… pic.twitter.com/uzg6tu0Ivm