Nombra Lima a Alex Lora y El Tri Huésped Ilustre por trayectoria

Con una trayectoria que se acerca a las seis décadas, El Tri se ha convertido en una de las agrupaciones más representativas del rock latinoamericano.

La banda mexicana El Tri recibió un reconocimiento especial en Perú, donde fue nombrada Huésped Ilustre de la Ciudad de Lima por la Municipalidad Metropolitana de la capital peruana.

La distinción fue otorgada como un homenaje a la trayectoria artística de la agrupación encabezada por Alex Lora y a la relación que ha mantenido con el público peruano durante casi cuatro décadas. Las autoridades también reconocieron a la banda como una “leyenda de la música” por su aporte al rock en español y su influencia en varias generaciones de seguidores.

Reconocen décadas de presentaciones en Perú

El homenaje destaca los cerca de 40 años de presentaciones de El Tri en territorio peruano. Desde su primera visita al país sudamericano, la agrupación ha consolidado una base de seguidores que la ha acompañado a lo largo de distintas giras y conciertos.

Durante la ceremonia se recordó que Lima fue una de las primeras ciudades fuera de México en recibir a la banda. Su debut en la capital peruana ocurrió en 1986, marcando el inicio de una relación que se ha mantenido vigente con el paso de los años.

Un legado que sigue vigente en Latinoamérica

Con una trayectoria que se acerca a las seis décadas, El Tri se ha convertido en una de las agrupaciones más representativas del rock latinoamericano. Su catálogo musical continúa siendo parte de la identidad de miles de seguidores en distintos países de la región.

Entre sus canciones más conocidas destacan “Triste canción”, “Metro Balderas”, “Las piedras rodantes”, “Adicto al Rocanrol”, “Todo sea por el Rocanrol”, “Agua mi Niño”, “ADO” y “Yo quiero ser tu Celular”, temas que continúan formando parte de sus presentaciones y del repertorio histórico del rock en español.