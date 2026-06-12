Noel Gallagher rechaza show de Coldplay en la justa mundialista

El guitarrista de Oasis criticó la incorporación de shows de medio tiempo en el futbol y descartó participar en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Noel Gallagher no tiene intenciones de ver el show de medio tiempo de Coldplay en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En su típica forma de ver las cosas, el guitarrista de Oasis confesó en una entrevista para el programa TalkSport que se mantiene reticente ante la idea de incorporar shows musicales en el fútbol.

Además, al ser consultado sobre si el mismo podría sumarse con alguna presentación, respondió con su ya clásica forma de ser que él haría el sorteo del medio tiempo por una pierna de cordero.

Sin embargo, el mayor de los hermanos Gallagher dejó claro que su decisión no tiene nada que ver con si le cae bien o no Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, sino que simplemente no le gustan los cambios en el deporte que más ama, el futbol.

"No me gustan los cambios en el fútbol. El razzmatazz del fútbol no me gusta; ha funcionado perfectamente durante cientos de años".

Asimismo, cuestionó que los artistas que aparecieran en el espectáculo sean aficionados fervientes al deporte.

"Tampoco son tan fanáticos del fútbol los que van a presentar, ¿no?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva Jersey, el cual contará con un espectáculo de medio tiempo organizado en colaboración con Global Citizen; contará con Madonna, Shakira y BTS entre sus figuras principales.