Noel Gallagher lamenta escándalo financiero del Manchester City

Noel Gallagher, vocalista y guitarrista de Oasis, dijo sentirse sorprendido y triste por los cargos financieros contra el Manchester City

Noel Gallagher, vocalista y guitarrista de Oasis y reconocido aficionado del Manchester City, reaccionó con sorpresa y tristeza ante el escándalo financiero que enfrenta el club inglés.

Durante su participación en el podcast Let Me Talk, el músico señaló que le impactó conocer que el equipo habría sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que la Premier League presentó en su contra en 2023.

El músico explicó que la noticia le generó desconcierto debido a que el club había negado de manera reiterada las acusaciones financieras durante el proceso.

“Me sorprendió un poco cuando lo escuché en la radio”, comentó Gallagher, quien calificó como “impactante” conocer el resultado de las acusaciones.

Más allá de la sorpresa, el cantante aseguró que la situación le provoca tristeza, especialmente por los seguidores y los futbolistas que forman parte de la institución.

Gallagher es un habitual en las gradas del Etihad Stadium y ha acompañado al equipo durante algunos de los momentos más importantes de su historia reciente.

El recuerdo del gol de Agüero

Al ser cuestionado sobre si las acusaciones podrían afectar recuerdos históricos del club, Gallagher se refirió al gol de Sergio Agüero que le dio al Manchester City el título de la Premier League en 2012.

El músico sostuvo que, para los aficionados, lo ocurrido dentro de la cancha mantiene un significado propio, independientemente de lo que pueda determinarse posteriormente en los despachos.

“Los jugadores ganaron ese partido y ese título en el campo”, afirmó Gallagher, quien añadió que los seguidores estuvieron presentes y saben lo que vivieron aquella jornada.

El City aún espera las sanciones

Hasta el momento, el Manchester City no ha recibido una sanción, ya que esa decisión deberá tomarse en una etapa posterior del procedimiento.

Las medidas contempladas por el reglamento de la Premier League van desde una advertencia hasta multas económicas, pérdida de puntos e incluso la expulsión de la competición en el escenario más severo.

El periodo analizado por la Premier League abarca de la temporada 2009-2010 a la 2017-2018. Durante esos años, el Manchester City conquistó tres títulos de liga, una FA Cup y tres Copas de la Liga.