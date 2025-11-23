Nodal revela por qué no mencionó a Ángela en los Grammy

El cantante explicó la razón detrás de su polémico discurso en los Latin Grammy, que encendió las redes y alimentó comentarios sobre la relación

Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras su triunfo en los Premios Latin Grammy 2024, donde se llevó el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Aunque la música fue su principal carta de presentación esa noche, el discurso que ofreció al recibir el galardón abrió un inesperado debate entre los fans, quienes notaron la ausencia de un agradecimiento directo a Ángela Aguilar.

El cantante, visiblemente emocionado durante la premiación, dedicó el logro a su equipo, a Sony Music y a quienes lo han acompañado en su proceso creativo. Con el estilo espontáneo que lo caracteriza, habló de desvelos, inspiración y el esfuerzo detrás del álbum, pero sin mencionar explícitamente a su esposa, lo que encendió las redes y alimentó comentarios sobre posibles tensiones o descuidos.

Frente a la ola de interpretaciones, Nodal decidió aclarar la situación días después. De manera franca, explicó que su discurso fue improvisado, producto del cansancio acumulado y de una agenda saturada:

“No sé si han visto mi agenda, pero he estado muy cansado. Esa misma noche tenía un show y seguí por tres noches y días”. Con esa misma honestidad afirmó que, en su mente, sí incluyó a Ángela; simplemente lo hizo bajo un término que para él lo abarca todo: la familia.

“Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia… Para mí fue muy fácil decir familia”. Además, reconoció que muchas personas merecían un mensaje especial, pues lo acompañaron en momentos clave del proceso creativo, lo alentaron y le brindaron fortaleza. Sin embargo, la improvisación jugó en su contra.

La aclaración de Nodal ha sido bien recibida por sus seguidores, especialmente aquellos familiarizados con su forma de expresarse en público, siempre espontánea y cargada de emoción. En su declaración, el cantante aprovechó la oportunidad para reafirmar su vínculo con Ángela y agradecer el apoyo de quienes están a su lado dentro y fuera del escenario.