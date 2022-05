Nodal publica mensajes de Belinda donde le pide dinero

Christian Nodal estalló contra la mamá de Belinda y publica unos mensajes que sostuvo con su exprometida en donde ella le pedía dinero

Por: Luz Camacho

mayo, 18, 2022 11:30

El cantante Christian Nodal volvió a causar polémica luego de que publicara una conversación que sostuvo con Belinda cuando aún eran pareja y arremetió contra su exsuegra.

Todo inició con la reacción de la mamá de la actriz a una publicación de Twitter que decía: "Beli es lo máximo, please, que ya no vuelva con el naco de Nodal". A lo que Belinda Schüll respondió con unos emojis de aplausos, dando así a entender que tampoco estaría de acuerdo con que si hija regresara con el cantante de música regional mexicano.

Por su parte, Nodal rompió el silencio y publicó en Twitter un fuerte mensaje contra su exsuegra.

Después se ve que la cantante mandó un mensaje que después eliminó minutos más tarde.

Al parecer la actriz de la serie "Bienvenidos a Edén" se habría enojado con Christian porque después le puso: "Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida".

Critican a Nodal por exhibir a Belinda; él asegura que lo hizo por 'justicia'

Tras exponer una conversación que sostuvo con Belinda, en donde ella le pide dinero y luego le dice que le 'arruinó la vida', algunos internautas mostraron su apoyo a Christian Nodal, sin embargo, otros lo tacharon "poco caballeroso" y hasta de "machista.

De acuerdo con Nodal, él trató de hablar con Belinda en varias ocasiones para que lo dejen -presuntamente- de afectar.

"Sí lo hice le llame varias veces. Le escribí y no cambio nada. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer", escribió el cantante.

Christian también señaló a una internauta que sus acciones sólo son "justicia".

"Has escuchado alguna vez la palabra JUSTICIA? Pues es lo qué pasa cuando haces cosas malas", respondió.

Ante las acusaciones de que está promoviendo el odio hacia una mujer que en su momento lo hizo feliz, Nodal contestó: "Mi respuestas no son contra una mujer. Mis respuestas son para las acciones que hechas por un hombre o mujer están mal. Estoy cansado de callar. Justificar, callar cosas que pasaron por momentos felices no tiene sentido. Yo quise pasar pagina, pero así no me dejan.

Asimismo señaló que el hecho de que Belinda no salga a hablar públicamente no significa que no use su poder para lastimar.

El cantante de "Botella Tras Botella" manifestó que estas explicaciones las da porque desea ""sacar lo que lo atormenta".

Y señaló que está consciente de la nueva polémica que ocurrirá en su vida, pero que es su proceso para sanar.

"Estoy tranquilo no es coraje es simplemente un basta a todo esto. Soy consciente de todo lo que va a pasar y ese es mi proceso para sanar esa parte obscura de mi vida", tuiteó.

Hasta el momento, Belinda ni su mamá se han manifestado hasta estas nuevas declaraciones de Christian Nodal.

