¿Nodal estuvo presente en el cumpleaños de su hija Inti?

Christian Nodal se encuentra en el centro de la controversia una vez más, pero esta vez no es por su música ni su relación con Ángela Aguilar.

El cantante de regional mexicano fue duramente criticado en redes sociales por no haber felicitado públicamente a su hija Inti en su primer cumpleaños.

Cazzu, la madre de la pequeña, compartió varios momentos de la celebración en su cuenta de Instagram, destacando el lujo del evento, pero la falta de un mensaje de Nodal causó un revuelo entre sus seguidores.

La ausencia de Nodal en las publicaciones de la fiesta generó especulaciones y críticas en su contra. A pesar de que Cazzu mostró fotos y videos de la lujosa fiesta, Nodal no hizo ninguna mención en sus redes sociales, lo que provocó que muchos internautas lo acusaran de dar más importancia a su relación con Ángela Aguilar que a su papel de padre.

Cazzu sube un video para celebrar el primer año de su hija, pero recorta del cuadro a Christian Nodal. pic.twitter.com/ZMiw1ymcsJ — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) September 14, 2024

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, y algunos usuarios expresaron su descontento. “No fuera Ángela Aguilar porque todo comparte”, “Inti no tendrá papá, no todos suben todo”, y “Es su hija, debería dedicarle unas palabras”, fueron algunos de los comentarios.

La polémica creció, y algunos seguidores insinuaron que la relación de Nodal con Ángela Aguilar lo ha alejado de su hija Inti.

Sin embargo, en medio de las críticas, algunos usuarios comenzaron a señalar un detalle importante, en uno de los videos compartidos por Cazzu, se ve lo que parece ser la mano de Nodal cargando a su hija.

