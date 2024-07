Nodal entre los 50 más bellos de People en Español

“No tengo una carrera tan grande, no tengo una carrera tan corta; pero tengo un público que me ama, un público fiel que me sigue, que está para mí”, destaca el cantante de 25 años, quien también se jacta de poseer el afecto más puro del mundo gracias a su hijita, Inti, quien en septiembre cumplirá un año y es fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu. “Es un momento que estoy disfrutando mucho de todo lo que se ha construido”.