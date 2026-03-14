Nodal continúa borrando tatuajes de su rostro

El cantante ha decidido modificar su imagen y retirar algunos de ellos, aunque ha aclarado que no planea eliminar todos. Te enseñamos su impresionante cambio.

El cantante de regional mexicano Christian Nodal volvió a dar de qué hablar entre sus seguidores luego de revelar que continúa en el proceso para eliminar varios de los tatuajes que tenía en el rostro. A través de sus redes sociales y canales de comunicación con fans, el intérprete compartió detalles sobre las sesiones de láser a las que se ha sometido en los últimos meses para modificar su imagen.

Proceso para borrar tatuajes faciales

El proceso para borrar tatuajes faciales no es sencillo y requiere múltiples sesiones médicas. Este tratamiento utiliza tecnología láser que fragmenta la tinta bajo la piel para que el cuerpo pueda eliminarla de manera gradual.

Sin embargo, se trata de un procedimiento que puede resultar doloroso y que requiere cuidados posteriores, ya que la piel suele quedar inflamada o irritada después de cada aplicación.

Nodal bromea sobre su apariencia tras el tratamiento

El propio cantante decidió hablar del tema con el humor que lo caracteriza. Tras una de las sesiones más recientes, Nodal explicó que su ausencia temporal en redes sociales se debía justamente a una nueva aplicación del tratamiento.

Incluso bromeó con sus seguidores al describir su apariencia después del procedimiento.

Aseguró que su rostro parecía una mezcla entre Freddy Krueger y Deadpool, debido a la inflamación y las marcas temporales que deja el láser en la piel.

La decisión también está relacionada con su hija Inti

La decisión de borrar estos tatuajes no es nueva. Desde hace algunos años, el cantante había comentado públicamente que planeaba retirar varios de los diseños que llevaba en la cara.

Entre las razones que ha mencionado destaca su deseo de que su hija Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu, pueda conocerlo con un rostro más natural y cercano a la imagen que tenía al inicio de su carrera.

Nodal mantiene su carrera musical activa

A lo largo de su carrera, Nodal se caracterizó por su estilo rebelde y por los múltiples tatuajes que adornaban distintas partes de su cuerpo, incluyendo el rostro. Algunos de estos diseños representaban momentos importantes de su vida, creencias personales o referencias a su trayectoria artística.

Con el paso del tiempo, el cantante ha decidido modificar su imagen y retirar algunos de ellos, aunque ha aclarado que no planea eliminar todos.

El intérprete sonorense, conocido por éxitos como “Adiós Amor” y por popularizar el estilo musical conocido como “mariacheño”, continúa activo en su carrera musical mientras atraviesa esta transformación personal.

Sus seguidores han seguido de cerca cada paso del proceso, mostrando apoyo a la decisión del artista y celebrando que comparta con ellos detalles de este cambio en su vida.

Aunque el procedimiento aún no termina, Nodal ha dejado claro que continuará con las sesiones necesarias para lograr el resultado que busca. Mientras tanto, su evolución física y artística sigue generando conversación entre sus fans y en el mundo del espectáculo.