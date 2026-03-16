Nodal busca frenar exposición de su hija con Cazzu

Nodal reveló que interpuso una demanda para impedir que su hija Inti sea expuesta en redes sociales, lo que desató críticas en internet contra el cantante

El cantante de regional mexicano Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de revelar que interpuso una demanda relacionada con la exposición en redes sociales de su hija Inti, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu.

Durante un breve encuentro con la prensa, el intérprete de temas como "Cazzualidades" y "Ya no somos ni seremos", explicó que el proceso legal busca proteger la privacidad de la menor, quien actualmente vive en Argentina junto a su madre.

El artista señaló que su prioridad es evitar que la niña esté demasiado expuesta en plataformas digitales y afirmó que incluso está dispuesto a ceder en distintos aspectos con tal de garantizar su bienestar.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, tenga cien por ciento mi apoyo para decidir lo que quiera hacer. Estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”, declaró.

Demanda busca limitar publicaciones

En sus declaraciones, Nodal confirmó que la demanda que interpuso está enfocada precisamente en impedir que su hija continúe apareciendo en publicaciones de redes sociales.

“De hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, afirmó el cantante originario de Caborca, Sonora.

Las declaraciones llegan poco después de que Cazzu comentara en un podcast que la pequeña Inti ya ha mostrado interés en el mundo de la música, incluso expresando que le gustaría convertirse en cantante como su madre, algo que la artista consideró natural al crecer dentro de la industria musical.

Tras viralizarse sus palabras, miles de usuarios en redes sociales criticaron al cantante y lo acusaron de intentar limitar a su expareja mientras, según algunos comentarios, no participa activamente en la crianza de la menor.

Entre los mensajes que circularon en plataformas digitales destacan opiniones que cuestionan la postura del intérprete, señalando que debería enfocarse en apoyar a su hija y mantener una relación cercana con ella.

Algunos internautas incluso respaldaron públicamente a Cazzu, destacando su papel como madre y artista.

Una polémica que continúa

Las tensiones entre Nodal y Cazzu parecen no tener fin. A casi dos años de su separación, marcada por rumores de infidelidad y la posterior boda del cantante con Ángela Aguilar, un nuevo conflicto legal vuelve a ponerlos en el ojo público.

Además, la controversia surge después de que la cantante argentina lo señalara de abandono en un texto publicado en su blog, en medio de la discusión mediática generada por la canción Rosita del puertorriqueño Rauw Alejandro, donde se hace referencia a su ruptura.

Mientras tanto, el tema continúa generando debate entre seguidores de ambos artistas, quienes mantienen divididas sus opiniones sobre la disputa legal que involucra a la hija que comparten.