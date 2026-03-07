Noche de “Despechadas: De mujer a mujer" en Monterrey

La noche contó con la participación de figuras como María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres

El espectáculo Despechadas: De mujer a mujer llegó a Monterrey para ofrecer una velada cargada de nostalgia, baladas y canciones dedicadas al amor y al desamor.

El show reunió sobre un mismo escenario a reconocidas cantantes de la música romántica en español, quienes presentaron algunos de los temas más representativos de sus trayectorias ante el público regio.

La noche contó con la participación de figuras como María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres, quienes llevaron al público por un recorrido musical con baladas que marcaron a varias generaciones, muchas de ellas populares durante las décadas de los 80 y 90.

Durante el concierto, cada artista tuvo momentos individuales para recordar sus grandes éxitos, mientras que en algunos segmentos compartieron el escenario para interpretar canciones en conjunto.

La producción se enfocó principalmente en resaltar las voces y la conexión con los asistentes, creando un ambiente cercano en el que el público pudo cantar y revivir recuerdos ligados a estas emblemáticas melodías.

Con un repertorio cargado de emoción y nostalgia, el espectáculo se convirtió en una experiencia dedicada a celebrar la música romántica y el legado de estas voces femeninas, quienes continúan vigentes en los escenarios y mantienen viva la tradición.