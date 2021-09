No soy terrorista, Inés Gómez Mont se defiende acusaciones

La conductora de televisión decide romper el silencio para defenderse de las acusaciones de desvío de recursos públicos y lavado de dinero

Por: Patricia Hernández Agüero

septiembre, 29, 2021 12:44

La conductora de televisión Inés Goméz Mont rompió el silencio para decir que es inocente y que no ha cometido ningún delito.

Cabe recordar que Gómez Mont está acusada de desvío de recursos públicos y lavado de dinero junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga

A través de un comunicado en sus redes sociales rechazó pertenecer al crimen organizado y aseguró que ni ha visto, mucho menos tenido 3 mil millones de pesos en su vida.

"Me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos", menciona la conductora en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Manifestó que tiene temor de que las autoridades se ensañen sacando casos fabricados contra ella derivado del comunicado que está dando a conocer, sin embargo, advirtió que ya no puede seguir guardando silencio y que trabajará con sus abogados para defenderse.

"Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia", se lee en comunicado.

El día de ayer un juez de control giró 10 órdenes de aprehensión más contra personas vinculados al caro de la presentadora de televisión y su esposo. Los acusados son considerados prófugos de la justicia.

