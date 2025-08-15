No son hijos de Luis Miguel jóvenes de video viral ¿Quiénes son?

Recientemente se viralizó un video en donde se asegura que los hijos de 'El Sol de México' y Aracely Arámbula cantaron en un evento privado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En una sorprendente aparición pública, los supuestos hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, se presentaron para cantar en un evento privado cautivando a los espectadores por su calidad vocal.

Las imágenes de los dos jóvenes interpretando el clásico de Luis Miguel: "Tengo todo excepto a ti" rápidamente se viralizó en redes sociales.

Algunos sitios destacaron "el talento y el carisma" de los jóvenes, incluso señalaron un posible debut musical en el futuro.

Sin embargo, los jóvenes del video viral están lejos de ser los hijos de 'El Sol de México': Daniel y Miguel Gallego Arámbula.

Sus verdaderos nombres son Bray On y Bastián, hermanos chilenos que han comenzado a hacerse un espacio en la música.

Brahiron Chávez, conocido artísticamente como Bray On, inició su carrera a los 16 años y en 2021 ganó popularidad tras su participación en "Got Talent Chile".

Pero la gran expectativa de los fans de Luis Miguel por conocer si sus hijos seguirán sus mismos pasos los llevó a confundir el video.

Y es que en el círculo cercando de ambos padres, algunas personas aseguran que al menos Miguel tiene cualidades y una gran voz para cantar.

Gracias a su madre, los ahora jóvenes de 16 y 18 años de edad se han mantenido lejos de los reflectores, incluso en alguna ocasión negó que sus hijos estén interesados en el medio artístico.