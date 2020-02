'No habrá reencuentro de RBD'; Christopher Uckerman

Notimex -

Christopher Uckermann aclaró que, por ahora, no habrá reencuentro en los escenarios de los integrantes del grupo RBD, y que si se vieron en la víspera de Navidad del año pasado, fue solamente para cenar y platicar del pasado.

"Me preguntan si habrá reencuentro y les digo que no. Hace poco subimos una foto juntos en una cena y la intención de juntarnos fue porque hace muchísimos años que no nos veíamos todos, quizá como 11 o 12", explicó a la prensa.

El cantante precisó que aquella noche sostuvieron una plática muy linda y que Alfonso Herrera fue quien los convocó. "Él dijo: ´¿por qué no cenamos todos?´ y platicamos de los viejos tiempos".

Uckermann, quien es uno de los protagonistas de la serie "Diablero", recordó que el encuentro "fue muy agradable y desde otra perspectiva, después de tantos años de haber estado viajando juntos por el mundo".

"En este momento no habrá nada, simplemente fue una cena sin ninguna intención detrás y en un futuro nunca se sabe", insistió para luego comentar que a su excompañera Anahí la ve muy contenta y centrada tras el nacimiento de su segundo hijo.

"Ella está súper feliz porque, obviamente, el ser madre te cambia la perspectiva de todo, te da una madurez y ella siempre ha sido muy centrada, ahorita muchísimo más. Me dio mucho gusto verlos a todos", concluyó.