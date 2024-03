¡No es broma! Confirman muerte de La Gilbertona

La creadora de contenido mejor conocida como 'La Gilbertona' falleció la manaña de este jueves, así lo informó Pavel Moreno, amigo y representante.

Gilberto Salomón Vázquez, nombre real de la influencer, padecía de una enfermedad que mantenía preocupados a sus seguidores, situación que los llevó en varias ocasiones a asegurar que ya había fallecido.

Sin embargo, en esas dos ocasiones, 'La Gilbertona' salía en alguna publicación en sus redes sociales para desmentir los rumores.

"Se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto. Mientes que me morí, mientes y es lo único que digo. Aquí estoy vivo gracias a Dios", dijo apenas el pasado domingo después de que su nombre se hizo tendencia.

Lamentablemente, este jueves se confirma su muerte en Culiacán, Sinaloa en donde será velado en la funeraria Moré.

"Ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció", dijo Pabel durante una transmisión en las redes sociales de la famosa.

"Descanse en paz la famosa Gibertona , gracias por tantas risas que nos regalaste con tus ocurrencias, descanse en paz", "Descanso eterno para la Gilbertona, gracias por todo lo que pudieron hacer algo por su bienestar", "Gracias Gilberto por esos momentos de alegría que nos regalaste y por tus ocurrencias !! Pavel seguro Gilberto se fue feliz por qué al final de su vida tuvo mucho cariño", "Que D.e.p. la viejona siempre nos alegro los días con sus videos y su forma de ser única y transparente", fueron algunos de los miles de comentarios de los usuarios.

La Gilbertona se convertió en un icono para la comunidad LGBTTTIQ, asimismo, cientos de personas que han visto sus videos simpatizaron con ella, pues a más de uno ha hecho reír con su contenido y su peculiar forma de ser.

