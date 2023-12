'¿No era obvio?': Billie Eilish sale del clóset

La cantante estadounidense Billie Eilish se encuentra en medio de una polémica tras una reciente entrevista con la revista Variety. En la entrevista, Eilish habló abiertamente sobre su atracción hacia las mujeres, lo que algunos interpretaron como una historia de salida del armario. Sin embargo, la cantante de 21 años ha aclarado que no era su intención hacer una declaración sobre su sexualidad.

Eilish expresó en la entrevista: "Nunca he sentido realmente que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las quiero mucho. Me encantan como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad. Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me siento intimidado por ellas, por su belleza y su presencia".

Estos comentarios fueron destacados por Variety y rápidamente se viralizaron en las redes sociales, donde los usuarios interpretaron que Eilish estaba saliendo del armario. Sin embargo, la cantante le restó importancia y negó que sus palabras significaran una "salida del clóset", pues afirmó que nunca ha creído en el concepto.

"No lo dije antes, pero en cierto modo pensé... ‘¿No era obvio?’ No me di cuenta de que la gente no lo sabía, porque simplemente no creo en el acto de ‘salir del closet’”, dijo y agregó: “Me pregunto por qué no podemos simplemente existir sin andar aclarando cosas. Llevo mucho tiempo haciendo música y nunca hablé del tema. Ups"

Además, Eilish reiteró su molestia sobre el asunto con una publicación en Instagram en la que pidió que la dejaran en paz, y la petición la acompañó con unas fotos, en una de ella aparece sentada en un retrete mostrando su ropa interior y un curioso cinturón de dos mujeres frente a frente.

"Gracias variedad por mi premio y por salirme en una alfombra roja a las 11 am en lugar de hablar de cualquier otra cosa; qué importa me gustan los niños y las chicas déjenme en paz por favor, porque literalmente a nadie le importa 'como fui hecha", expresó.

Eilish ha tenido varias relaciones en el pasado, incluyendo con el actor Brandon Quintin Adams, a quien se refiere como "Q". Su relación con Adams fue destacada en el documental "El mundo está un poco borroso", lanzado en 2021.

A pesar de la polémica, Eilish continúa enfocándose en su carrera musical y pide respeto a su privacidad.

