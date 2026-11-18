La DJ contó que el actor la invitó a practicar tiro, una actividad nueva para ella, y aseguró que ambos ya han vuelto a salir de fiesta y disfrutan su conexión.

La cercanía entre José Eduardo Derbez y Mariana BO ha despertado rumores sobre un posible romance, especialmente después de que el actor anunciara su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

Ante las especulaciones, la DJ mexicana habló sobre la relación que mantiene con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, a quien describió como un gran amigo.

Mariana recordó que invitó al actor a su cumpleaños, donde tuvo un detalle especial con ella. Días después, él la sorprendió con otra invitación para practicar tiro, una actividad que nunca había realizado.

“José Eduardo es muy lindo, es un gran amigo. Yo era más amiga de Vadhir antes, por la música y eso”, comentó.

La productora musical también confirmó que recientemente volvió a salir de fiesta con José Eduardo, con quien asegura tener una buena conexión. Sin embargo, al hablar sobre la posibilidad de que surja algo más entre ellos, prefirió dejar que el tiempo lo diga.

“Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool, la neta. Yo estoy soltera. Me gusta divertirme, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, está loco igual que yo”, expresó.

Mariana BO no descarta un romance con José Eduardo

Por ahora, Mariana no confirmó un noviazgo con el actor, pero tampoco cerró la puerta a lo que pueda suceder entre ambos.