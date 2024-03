¿No cambió? Tiktoker Dulce Vaca fue asesinada por su esposo

La comunidad de San Luis Potosí se encuentra consternada por el trágico destino de Dulce Vaca Saldaña, una joven madre de cuatro hijos y creadora de contenido en TikTok, quien fue apuñalada por su pareja, en el fraccionamiento Salk de la capital del estado.

La noticia ha generado una ola de indignación en las redes sociales, especialmente después de que el rapero potosino Nan2 Rodríguez confirmara el fallecimiento de la joven. Rodríguez reveló que días antes había estado en conversaciones con Dulce sobre grabar una canción relacionada con la violencia doméstica, tema que ella había compartido previamente con sus seguidores.

La Fiscalía del Estado de San Luis Potosí ha confirmado que el pasado jueves 14 de marzo, agentes de la Policía de Investigación acudieron a la calle Curie 148 en respuesta a un reporte ciudadano. En el lugar, encontraron a Dulce Vaca Saldaña, quien había sido agredida con arma blanca y perdió la vida.

Según testimonios de vecinos, la pareja había tenido una discusión antes del trágico suceso, tras la cual Cristo “N”, quien era su compañero sentimental y solía aparecer en sus videos de TikTok, le arrebató la vida.

Los agentes de policía lograron detener al presunto feminicida cuando intentaba huir por la ventana. El fiscal del estado, José Luis Ruiz Contreras, ha afirmado que la investigación está en curso bajo el protocolo de feminicidio y que se han logrado avances significativos en el caso.

Dulce Vaca creía que su pareja había cambiado

Dulce Vaca Saldaña había compartido abiertamente sus experiencias de abuso y agresión por parte de su pareja en uno de sus videos anteriores.

A pesar de haber revelado estas dolorosas vivencias, Dulce aseguraba que su pareja había cambiado y que ya no la violentaba. Sin embargo, ella misma aconsejaba a sus seguidoras no tolerar ningún tipo de maltrato, enfatizando que no valía la pena permanecer en una relación violenta.

Incluso llevó su experiencia a la música, escribiendo una letra basada en sus vivencias de abuso. En esta canción, Dulce expresaba su dolor y su decisión de no callarse más frente a la violencia que había sufrido. La letra fue finalmente grabada por el rapero potosino Nan2 Rodríguez como un tributo a Dulce y como una forma de visibilizar la problemática de la violencia de género.

Nan2 Rodríguez compartió que Dulce le pidió grabar esta canción que ella había escrito, y aunque tenían planes de ir juntos al estudio, ella dejó de responder a los mensajes días antes de su trágico fallecimiento.

¿Quién fue Dulce Vaca?

Dulce Vaca, madre de cuatro hijos, se destacó como una tiktoker sumamente popular debido a su autenticidad y la manera en que compartía su vida cotidiana, incluyendo tutoriales de maquillaje.

El 8 de marzo, apenas unos días antes de su trágico fallecimiento, Dulce compartió un conmovedor video donde la vemos regalando flores y abrazos en el centro histórico, acompañada de su pareja. Posteriormente, se unió a la marcha en la capital. Su último video en TikTok fue un emotivo momento donde le cantaba las mañanitas a quien entonces era su pareja, la misma persona que presuntamente acabaría con su vida.

