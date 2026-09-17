Niurka y La Bebeshita protagonizan fuerte pleito en La Granja VIP

Niurka Marcos y La Bebeshita se enfrentaron durante una dinámica de La Granja VIP México 2, elevando la tensión entre los participantes

La tensión dentro de La Granja VIP México 2 aumentó luego de que Niurka Marcos y Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, se enfrentaran durante una dinámica en la que los participantes debían hablar abiertamente sobre sus compañeros.

Daniela Alexis eligió a Niurka para participar y aprovechó el momento para cuestionar la manera en que la vedette se relaciona con ella y con Manelyk González.

La Bebeshita señaló que percibe un trato diferente por parte de Niurka, pues mientras considera que la cubana mantiene una actitud amable con ella, asegura que su comportamiento hacia Manelyk es mucho más severo.

La discusión entre Niurka y La Bebeshita subió de tono

Niurka respondió a los señalamientos defendiendo su forma de actuar y aseguró que ella sí se considera una buena persona. En medio de la discusión, también hizo referencia a situaciones ocurridas dentro de la casa, particularmente a compañeros que tuvieron que dormir en el piso.

La vedette incluso advirtió que, si eso era lo que Daniela Alexis buscaba, modificaría su trato hacia ella para evitar que existieran confusiones sobre su comportamiento.

Bebeshita, también que ibas y sales con tremenda pendejada. Qué bueno que Niurka te barrió. O sea, se le para a Niurka a reclamarle porque la trata bien y mane no, todo para ser aceptada por el grupo JAJAJAJA#LaGranjaVIPmx #LaGranjaVIP pic.twitter.com/OgvDUZuZiG — angela (@landva42) September 16, 2026 La Bebeshita intentó aclarar que sus comentarios no tenían la intención de provocar esa reacción, pero el intercambio terminó elevando el tono entre ambas. “Ya sabemos que eres una verdulera. Traté de hablar bien de ti. Es que yo no soy cul***, pero me saca mi peor lado”, expresó La Bebeshita durante la confrontación. Ante la intensidad del enfrentamiento, Kristal Silva solicitó la intervención de Pascal Nadaud, quien durante esta semana desempeña el papel de Capataz en el reality. La conductora consideró que la situación podía escalar y llegar a los golpes, por lo que otros integrantes de la granja intervinieron para evitar que la discusión pasara a mayores. Azalia “La Negra” se convirtió en la segunda nominada El enfrentamiento ocurrió durante la misma jornada en la que se definió al segundo participante nominado de la semana en La Granja VIP 2. El martes 15 de septiembre se llevó a cabo el Duelo de Nominación entre Azalia “La Negra” y Rafa Mercadante. Azalia obtuvo su lugar en la prueba después de recibir la mayor cantidad de votos del público entre los participantes señalados durante la gala previa. Pascal Nadaud, en su función de Capataz, eligió a Rafa Mercadante como su rival para el duelo. El conductor y participante ya había formado parte anteriormente de la placa de nominados y Pascal explicó que sus diferencias fueron determinantes para elegirlo. Finalmente, Rafa se impuso en el Duelo de Nominación y Azalia “La Negra” quedó como la segunda nominada de la semana. Manelyk González ya se encontraba nominada debido al legado de La Coreañera, por lo que la placa de esta semana mantiene la tensión dentro de La Granja VIP México 2 rumbo a la próxima eliminación.