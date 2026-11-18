Los exesposos intercambiaron insultos durante una gala del reality, luego de que Bobby enviara un mensaje de apoyo a Ivonne Montero

¡Las diferencias del pasado volvieron a salir a la luz! Niurka Marcos y Bobby Larios protagonizaron un tenso momento durante una gala de La Granja VIP, luego de que el actor apareciera para enviarle un mensaje de apoyo a Ivonne Montero, participante del reality.

Durante su intervención, Bobby le pidió a Ivonne que no permitiera que nadie apagara su luz y aprovechó para lanzar un comentario sobre las personas que, según sus palabras, solamente buscan aprovecharse de los demás, utilizando el término “rémora”.

Sus declaraciones provocaron la reacción inmediata de Niurka, quien no se quedó callada y le respondió con una serie de insultos, llegando incluso a mentarle la madre frente a las cámaras.

El intercambio llamó la atención porque ambos mantuvieron una relación sentimental y estuvieron casados durante dos años. Su separación ocurrió en 2006, pero las diferencias entre ellos han continuado generando titulares.

Tras el enfrentamiento, Bobby también reaccionó a través de sus redes sociales y aseguró que su intención era respaldar a Ivonne Montero, además de señalar que no había mencionado directamente a su expareja.

Así, una vez más, Niurka y Bobby Larios se convirtieron en protagonistas de una polémica que trascendió la competencia y encendió la conversación entre los seguidores del reality.