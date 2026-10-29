Niurka queda nominada en La Granja VIP tras perder duelo

Niurka Marcos se convirtió en la tercera nominada de La Granja VIP tras perder el duelo contra Ivonne Montero y quedó fuera de la prueba de Salvación.

Niurka Marcos se convirtió en la tercera nominada de la semana en La Granja VIP, luego de perder el Duelo de Nominación contra Ivonne Montero este martes 27 de octubre. Sin embargo, el resultado no fue la única consecuencia para la vedette, quien tampoco podrá competir por la Salvación.

Las participantes se enfrentaron en un circuito en el que debían trasladar cinco cubos a través de una red. Ivonne logró completar la prueba y quedarse con la victoria, mientras que Niurka tuvo dificultades para avanzar, en parte por los malestares físicos que dijo estar experimentando.

Tras el duelo, el conductor Adal Ramones le llamó la atención a la cubana por su desempeño y consideró que había mostrado poco interés durante la competencia. Por ello, anunció que permanecería en la Tabla de Nominados sin posibilidad de disputar la Salvación, una medida similar a la aplicada anteriormente a otros participantes del reality.

Ante la sanción, Niurka explicó que se encontraba enferma y que había sufrido problemas estomacales, situación que, según dijo, le restó energía para enfrentar el circuito. También mencionó su molestia por haber pasado cerca de 48 horas sin cigarrillos.

Con este resultado, Niurka se suma a Rafael Mercadante y Natalia Alcocer, quienes ya estaban en la Tabla de Nominados de la octava semana. La lista todavía podría cambiar con las siguientes dinámicas del programa, mientras los participantes buscan mantenerse en la competencia.

La próxima Asamblea será clave para definir cómo queda la tabla rumbo a la gala de eliminación del domingo.

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