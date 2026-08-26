Niurka Marcos se suma a La Granja VIP en su segunda temporada

Niurka Marcos fue confirmada como la novena participante de La Granja VIP Segunda Temporada, reality de TV Azteca que arrancará el próximo 6 de septiembre.

La lista de participantes de La Granja VIP Segunda Temporada sigue creciendo y este domingo se confirmó la incorporación de Niurka Marcos, quien llegará al reality conocida por su personalidad directa, polémica y su facilidad para protagonizar momentos que rápidamente se vuelven virales.

La revelación ocurrió durante la final de Survivor, donde se anunció que la llamada “Mujer Escándalo” formará parte de la nueva edición del programa. Su llegada eleva las expectativas sobre las situaciones que podrían ocurrir dentro de la competencia.

Niurka tendrá que adaptarse a la vida en el campo y participar en las distintas actividades que plantea el reality, desde el cuidado de animales hasta labores como recolectar huevos, ordeñar vacas, limpiar establos y realizar otras tareas propias de una granja.

La actriz y cantante compartirá esta experiencia con otros 19 famosos, quienes deberán convivir y enfrentar las dinámicas del programa mientras se mantienen alejados de su vida cotidiana.

¿Cuándo inicia La Granja VIP?

La segunda temporada de La Granja VIP comenzará el domingo 6 de septiembre, fecha en la que los participantes ingresarán a su nuevo hogar para comenzar la competencia.

Hasta ahora, Mallezaa está confirmada como host digital, mientras que Adal Ramones y Cristal Silva estarán al frente de la conducción.

¿Quiénes están confirmados?

Además de Niurka Marcos, los famosos anunciados hasta el momento son:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Con la llegada de Niurka, el reality suma a una de sus participantes con mayor presencia mediática, por lo que su convivencia con el resto de los famosos será uno de los atractivos de esta nueva temporada.