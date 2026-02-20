Niurka Marcos arremete contra Karely Ruiz por llamarla vieja

La tensión en el Carnaval de Ciudad del Carmen nació cuando Niurka Marcos se dejó ir sin filtros contra Karely Ruiz tras acusarla de mala actitud

La participación de Karely Ruiz en el Carnaval de Ciudad del Carmen, Campeche, generó reacciones encontradas luego de que circularan versiones sobre una presunta salida anticipada del evento. La influencer acudió como invitada especial, donde bailó y convivió con asistentes, pero su presencia derivó en comentarios posteriores.

Tras la polémica, Niurka Marcos fue cuestionada por medios de comunicación sobre lo ocurrido y emitió declaraciones directas respecto al papel de las figuras públicas frente a su audiencia.

Niurka critica actitud en evento público

Durante un encuentro con la prensa, la actriz y vedette se refirió a la responsabilidad que, a su consideración, tienen quienes participan en eventos masivos. En ese contexto lanzó un comentario que rápidamente se difundió en redes sociales.

“Tragan gracias al público”.

La declaración fue interpretada como una crítica hacia la supuesta actitud mostrada por la creadora de contenido durante el carnaval. Los señalamientos se centraron en la importancia del público en la construcción de la fama.

Karely Ruiz responde en redes sociales

Horas después, Karely Ruiz compartió un video en Instagram en el que respondió a los comentarios de la actriz. En su mensaje, restó relevancia a la controversia y cuestionó la intervención de Niurka.

“Ya que se jubile. Si tengo talento o no tengo talento, a ella qué, pero bueno…”. ¿Quién le habló a Niurka? Ella está en otro carnaval, no está aquí, ni tiene que andar opinando cosas que no le interesan”.

Niurka lanza nuevos señalamientos

Posteriormente, Niurka difundió un mensaje más extenso en el que respondió a la influencer con críticas personales y profesionales, incluyendo referencias a cirugías estéticas y a la manera en que construyó su carrera.

“Cosita, apenas está empezando a vivir. Usaste el recurso que usan las personas mediocres, sin creatividad, o sea, para empezar... decirme vieja, bueno dime algo que no sepa y que mínimo no promocione. Yo todos los días presumo que estoy vieja, porque además soy vieja, pero más vieja que tú. Chécate este rostro tan divino con 58 años y un pequeño detalle... pequeñito, mi querida Karely, natural... natural”.

“Ahora mi querida Karely, hablemos en serio, lo profesional. Tú no tienes ningún talento, mija, tú usas un recurso... no es talento, eso no es talento, eso es un recurso: tu cuerpo, es lo que tú tienes, no tienes más porque ni piensas".

Hasta el momento, Karely Ruiz no ha respondido públicamente a estas últimas declaraciones. En redes sociales, usuarios han expresado posturas divididas entre quienes respaldan a la actriz y quienes justifican el actuar de la influencer.