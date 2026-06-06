Niurka Marcos arremete contra HotSpanish por 'La Mansión VIP'

Por su parte, HotSpanish rechazó las acusaciones y defendió la transparencia del reality. Explicó que los resultados dependían de la interacción del público

La polémica volvió a rodear a Niurka Marcos. Esta vez, la vedette cubana se lanzó contra el influencer HotSpanish y aseguró que dentro del reality “La Mansión VIP” existieron situaciones que le hicieron sospechar de un posible favoritismo durante la competencia.

Todo comenzó tras su salida del programa, cuando Niurka expresó públicamente su inconformidad con algunas dinámicas del reality y cuestionó la transparencia de ciertos procesos relacionados con las votaciones y la participación del público.

La actriz señaló que hubo momentos en los que dejaron de mostrarse algunos datos a los participantes, situación que despertó dudas entre varios integrantes de la competencia y provocó especulaciones sobre posibles preferencias hacia algunos concursantes.

Fiel a su estilo directo, Niurka aseguró que no se quedaría callada y advirtió que hablaría sobre todo aquello que, desde su punto de vista, no se manejó de manera clara dentro del proyecto.

Por su parte, HotSpanish rechazó las acusaciones y defendió la transparencia del reality. El creador de contenido explicó que los resultados dependían de la interacción y apoyo del público, además de asegurar que estaba dispuesto a mostrar los registros correspondientes para despejar cualquier duda.

El influencer también afirmó que algunas modificaciones en la forma de mostrar las votaciones se realizaron para evitar que ciertos participantes se desmotivaran durante la competencia.

Las declaraciones de ambos rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldan la postura de Niurka y quienes consideran que las acusaciones carecen de pruebas contundentes.

Aunque la controversia continúa generando conversación entre los seguidores del reality, lo cierto es que Niurka volvió a colocarse en el centro de la atención mediática gracias a sus explosivas declaraciones.

Por ahora, ni la producción ni HotSpanish han anunciado acciones adicionales respecto a las acusaciones, mientras que la cubana continúa compartiendo su versión de los hechos a través de redes sociales y diversos espacios de entretenimiento.