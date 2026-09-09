¿Niurka e Ivonne Montero se perdonan? Así fue en La Granja VIP 2

Por ahora, el encuentro dentro del reality transcurrió de manera cordial, pese a la rivalidad que las dos habían mantenido en el pasado y a las declaraciones

El pasado entre Niurka Marcos e Ivonne Montero volvió a quedar frente a las cámaras con el inicio de la segunda temporada de La Granja VIP. Las famosas, quienes años atrás protagonizaron una conocida rivalidad en otro reality, ahora tendrán que convivir nuevamente.

Durante las primeras horas del programa, el esperado reencuentro generó sorpresa entre los participantes, pues lejos de terminar en una nueva confrontación, ambas tuvieron un acercamiento que pocos esperaban.

Al principio, Niurka evitó saludar a Ivonne cuando esta llegó e incluso comentó que necesitaba ir al baño. Sin embargo, la actitud entre las dos cambió posteriormente.

Frente a sus compañeros, Niurka e Ivonne finalmente se saludaron y terminaron dándose un abrazo, protagonizando uno de los momentos que más llamó la atención durante el estreno de La Granja VIP 2.

¿Ya hicieron las paces?

El gesto entre ambas podría ser interpretado como una señal de que las diferencias quedaron atrás, aunque todavía no existe certeza de que se trate de una reconciliación definitiva.

Por ahora, el encuentro dentro del reality transcurrió de manera cordial, pese a la rivalidad que las dos habían mantenido en el pasado y a las declaraciones previas a su ingreso al programa.