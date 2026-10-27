Niurka desata polémica y Azalia Ojeda sale de La Granja VIP

La convivencia en la granja sumó un nuevo conflicto entre competidores, al tiempo que la producción anunció a los nuevos peones.

Las fricciones dentro de La Granja VIP se intensifican a medida que avanza la competencia, siendo el más reciente choque entre Niurka Marcos y Fer el reflejo de la alta tensión mediática del reality.

En medio de una conversación grupal, Fer expresó su inconformidad ante el tono de la cubana, recriminándole.

"Yo no te estoy hablando mal, ¿va?".

Fiel a su estilo frontal y sin rodeos, Niurka respondió de inmediato.

"Bueno mira, acostúmbrate, yo hablo mal y ya lo sabes... acostúmbrate y quiérelo, es parte de La Granja VIP".

Esta nueva controversia encendió el debate entre la audiencia y los propios participantes, justo en un momento donde las alianzas comienzan a fragmentarse y los ánimos en la hacienda se muestran más vulnerables que nunca, lejos de la calma que tanto intenta proyectar en sus espacios.

El equipo de los Peones

En paralelo a los constantes encontronazos de la convivencia diaria, la producción dio a conocer la reestructuración de funciones asignadas para el ciclo. Para esta semana, el grupo catalogado como "Peones" quedó integrado por Mono, Kunno, Pablo y Fernando.

Estos cuatro participantes deberán asumir las tareas de campo y los trabajos pesados del recinto, una condición que pondrá a prueba su resistencia física y estratégica dentro de la dinámica del programa.

Azalia Ojeda resulta eliminada de la competencia

La tensión culminó con la gala de eliminación, donde se confirmó que Azalia Ojeda es la nueva participante en abandonar La Granja VIP, despidiéndose de sus compañeros y dejando un lugar decisivo dentro de la competencia.

Para no perderse ningún detalle de los conflictos, las pruebas y el día a día de los famosos, las transmisiones principales de La Granja Capataz se emiten de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca Uno, mientras que el seguimiento en vivo 24/7 está disponible en la plataforma Disney+.