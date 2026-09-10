Nirvana recibirá el premio Video Vanguard de MTV

Nirvana será reconocida con el premio Video Vanguard durante los MTV Video Music Awards 2026, más de tres décadas después de la disolución de la banda

Nirvana será reconocida con el premio Video Vanguard durante los MTV Video Music Awards 2026, más de tres décadas después de la disolución de la banda.

La legendaria agrupación integrada por Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl recibirá el premio Video Vanguard 2026 durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards, programada para el próximo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Con este reconocimiento, Nirvana se convertirá en la primera banda en recibir el galardón desde Duran Duran en 2003. También será la primera agrupación disuelta en obtenerlo desde The Beatles.

El anuncio fue realizado por MTV el 9 de septiembre, una fecha relacionada con la primera participación de Nirvana en los VMA, ocurrida en 1992.

Una historia marcada por momentos memorables

La relación entre Nirvana y los VMA comenzó en 1992, cuando la banda ofreció una de las actuaciones más recordadas en la historia de la ceremonia.

Durante aquella presentación, el grupo inició brevemente los acordes de “Rape Me”, canción que todavía no había sido publicada, antes de cambiar a “Lithium”. La actuación terminó en medio del caos y la destrucción de parte del equipo sobre el escenario.

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando Krist Novoselic lanzó su bajo al aire y recibió un fuerte golpe al intentar atraparlo.

Esa misma noche, Nirvana obtuvo los reconocimientos a Mejor Artista Nuevo en un Video y Mejor Video Alternativo por “Smells Like Teen Spirit”.

Nirvana ganó durante tres años consecutivos el premio a Mejor Video Alternativo en los VMA.

El grupo obtuvo el reconocimiento por “Smells Like Teen Spirit” en 1992, “In Bloom” en 1993 y “Heart-Shaped Box” en 1994.

“Smells Like Teen Spirit” y “Heart-Shaped Box” también compitieron por el premio al Video del Año, aunque en esas ocasiones el galardón fue para “Right Now”, de Van Halen, y “Cryin’”, de Aerosmith.

El legado de Kurt Cobain y Nirvana

La trayectoria de Nirvana quedó marcada por el impacto de Nevermind, álbum que convirtió a la banda del noroeste del Pacífico en un fenómeno internacional y ayudó a impulsar el rock alternativo.

Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994. Krist Novoselic y Dave Grohl son actualmente los integrantes sobrevivientes de la formación que protagonizó aquellos históricos momentos en los VMA.

Tras la muerte de Cobain, Grohl y Novoselic regresaron a la ceremonia de 1994 para recibir reconocimientos en nombre de la agrupación.

¿Quiénes recibirán los VMA 2026?

El premio Video Vanguard reconoce las contribuciones destacadas al videoclip y la cultura popular. Fue entregado por primera vez en 1984, cuando entre los primeros homenajeados estuvieron The Beatles, Richard Lester y David Bowie.

A lo largo de los años, el reconocimiento también ha distinguido a figuras como Madonna, Michael Jackson, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Beyoncé, Rihanna, Missy Elliott y Nicki Minaj.

Para la edición 2026, Madonna lidera las nominaciones con 11 candidaturas, seguida por Taylor Swift con nueve. Ariana Grande y Sabrina Carpenter cuentan con siete nominaciones cada una.

Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson acumulan cinco candidaturas por artista.

Los MTV Video Music Awards 2026 se celebrarán el domingo 27 de septiembre y serán transmitidos en vivo por CBS y MTV, además de contar con emisión en streaming a través de Paramount+ en Estados Unidos.

Por ahora, no se ha confirmado si Dave Grohl y Krist Novoselic acudirán personalmente para recibir el reconocimiento o si Nirvana tendrá algún tipo de participación musical durante la ceremonia.