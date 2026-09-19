Ninel Conde revela secuelas de su pasado con José Manuel Figueroa

Ninel Conde reconoció que aún vive con secuelas de su relación con José Manuel Figueroa y que los gritos pueden hacerla recordar momentos difíciles.

Ninel Conde volvió a hablar sobre uno de los episodios más complicados de su pasado sentimental y reconoció que, de acuerdo con su propia experiencia, todavía existen situaciones que pueden hacerla reaccionar ante lo que vivió durante su relación con José Manuel Figueroa. La cantante aseguró que algunas de esas experiencias dejaron secuelas que continúan presentes en su vida.

Durante una conversación reciente, Ninel explicó que los gritos pueden provocarle una reacción inmediata: “si alguien me grita, me bloqueo”, una frase con la que describió cómo determinadas situaciones pueden hacerla recordar momentos difíciles de aquella relación, que ocurrió entre 2002 y 2006.

El tema volvió al centro de la conversación después de que Ninel relatara en su docuserie aspectos de aquella relación, a la que describió como tormentosa, incluyendo acusaciones de presunta violencia. José Manuel Figueroa ha rechazado esa versión y ha cuestionado públicamente algunos de los señalamientos realizados por su expareja.

La situación incluso ha escalado públicamente en las últimas semanas. Después de las declaraciones de Figueroa, Ninel respondió que contar una experiencia de su pasado no daba derecho a desacreditarla o atacarla por temas relacionados con su cuerpo, edad o maternidad, mientras su equipo jurídico señaló que estaba evaluando posibles acciones legales si las conductas continuaban.

Ahora, Ninel deja claro que para ella aquel capítulo no es simplemente una historia del pasado, pues asegura que todavía existen reacciones emocionales que forman parte de su presente. Mientras tanto, el intercambio de declaraciones entre ambos continúa y mantiene vigente una historia que comenzó hace más de dos décadas.