Ninel Conde habla del cambio de color de sus ojos

Ninel Conde se realizó esta cirugía en una clínica de EU especializada en queratopigmentación, más conocida como tatuaje corneal

Ninel Conde, Laura Flores y Yahir se presentaron jueves y viernes en la obra “Porque los hombre aman a las Caaaaaa nijas” en Monterrey.

Rueda de prensa en la ciudad

La actriz se encuentra en la ciudad y ofreció una rueda de prensa, en donde habla acerca del cambio de color de sus ojos, una cirugía que se realizó en octubre de 2025.

Procedimiento estético

Ninel Conde se realizó esta cirugía en una clínica de EU especializada en queratopigmentación, mejor conocida como tatuaje corneal.

“El público, nada más se ríe, no me ha comentado como que mucho al respecto, pero en redes, este, me preguntan más bien informes que cuánto cuesta, que no sé qué, que si duele, que todo mundo”, dijo Ninel.

Durante la conferencia de prensa, Laura Flores comentó que le quedaron divinos sus ojos verde olivo. Conde también expresó que ahora tiene un gran parecido con la actriz Laura Flores, porque tienen un tono similar de color de ojos.