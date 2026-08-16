Ninel Conde enfrenta el estigma de las cirugías con 'Sin filtro'

Y después de tantos años bajo el foco del espectáculo, afirma que está "más preparada emocionalmente para compartir vivencias" sin temor a la crítica.

La actriz Ninel Conde, conocida como "el bombón asesino" y por sus polémicas, estrena este viernes su reality 'Sin filtro', en el que promete mostrarse más vulnerable que nunca y en el que combate el estigma de las cirugías y procedimientos estéticos que afrontan las mujeres.

Ninel, famosa por programas como 'Rebelde', 'El señor de los cielos' y 'La casa de los famosos', lanza una docuserie que muestra qué hay detrás de los escándalos que la han convertido en una de las celebridades más reconocidas de la prensa rosa de México, incluyendo sus procedimientos estéticos.

"Siempre me han puesto ese eslogan de 'ay, las cirugías' y 'Ninel Conde, las operaciones'. Es un seudónimo que a través de los años ha gustado mucho ese título, pero aquí hablamos también de todo, acerca de cirugías, del por qué, que sí, que no, cómo, con quién, a qué hora, y por y para qué", expresa en una entrevista en Miami.

La también cantante, derriba los tabúes de las cirugías estéticas, pues incluso en 2025 se sometió a una queratopigmentación, un procedimiento para cambiar el color de los ojos.

La artista lamenta que aún haya estándares más altos para las mujeres que para los hombres en la industria del espectáculo, en particular conforme van adquiriendo edad.

'A nadie le gusta el juicio'

La artista, de 49 años, promete que en el programa el público verá "a la mujer, la esposa, la empresaria, la amiga, todo lo que no se ve frente a una cámara normalmente, ni siquiera en redes sociales porque es una parte muy personal".

Y después de tantos años bajo el foco del espectáculo, afirma que está "más preparada emocionalmente para compartir vivencias" sin temor a la crítica.

"Porque no todo es glamour, luces, brillos, no, sino que también hay lágrimas, también hay tristezas, también hay frustraciones, risas", apunta.