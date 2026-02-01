Nieto de Maribel Guardia aclara mediante un video no perdonarla

La tensión entre Guardia e Imelda ha escalado por diferencias sobre la crianza y custodia del menor desde la muerte del hijo de la cantante, Julián Figueroa

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Maribel Guardia se encuentra en medio de una nueva controversia familiar tras recibir un mensaje de su nieto José Julián, de 8 años, en el que le expresa que no la perdona y que está molesto con ella, según un video compartido por su exnuera Imelda Garza Tuñón.

El clip fue grabado con el niño cubriéndose el rostro, en medio de una disputa que ha generado fuertes declaraciones públicas.

La tensión entre Guardia e Imelda ha escalado por diferencias sobre la crianza y custodia del menor desde la muerte del hijo de la cantante, Julián Figueroa, en 2023.

Imelda ha dicho que las actitudes del niño reflejan el impacto de esa relación rota, mientras que Maribel ha respondido defendiendo su amor por su nieto y expresando su preocupación por el bienestar del niño.

Además, Garza Tuñón aseguró que Maribel estaría en una “cárcel mental”, acusándola de estar influenciada por su esposo, lo que ha intensificado el conflicto mediático entre ambas partes.