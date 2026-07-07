Niegan al príncipe Enrique hospedarse en Buckingham

Enrique, de 41 años, inicia una visita de cinco días en el Reino Unido con compromisos públicos previstos en Londres y en Birmingham

El príncipe Enrique, hijo menor del rey británico Carlos III y la fallecida princesa Diana, aterrizó este lunes en el Reino Unido sin la compañía de su esposa e hijos y en medio de una nueva crisis con la familia real, tras conocerse que se le denegó la posibilidad de hospedarse en el Palacio de Buckingham.

El duque de Sussex llegó esta tarde a su país natal solo. Su mujer, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet, de 7 y 5 años, no viajaron con él después de que cancelasen los planes previstos de acompañarlo por motivos de seguridad.

Enrique, de 41 años, inicia una visita de cinco días en el Reino Unido con compromisos públicos previstos en Londres y en Birmingham, donde presidirá la ceremonia de cuenta atrás de un año para los Juegos Invictus, una competencia deportiva fundada por él, que albergará esta ciudad del centro de Inglaterra en 2027.

A primera hora del lunes, un portavoz del príncipe difundió en un comunicado que Enrique, que actualmente reside en Estados Unidos, se quedaría en el Palacio de Buckingham durante su estancia.

Sin embargo, poco después fuentes del propio palacio lo desmintieron arguyendo que Enrique no confirmó en el plazo previsto, que acababa este fin de semana, si aceptaba una oferta emitida por el monarca británico para quedarse en la residencia londinense.

Según las fuentes de Buckingham, el personal de las residencias reales necesita saber con cierto tiempo de antelación si habrá invitados para estar preparados. También aseguraron que lo sucedido en esta ocasión no impedirá que Enrique y su familia puedan alojarse en viviendas de la realeza en futuras visitas.