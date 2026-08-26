Niega Paramount filtración e insiste en negociar en EUA

La firma rechazó filtrar charlas privadas con el fiscal de California y reiteró su disposición para destrabar la fusión con Warner.

Paramount Skydance negó este lunes que filtrara a la prensa conversaciones privadas con la fiscalía de California y se ofreció a sentarse a negociar con este estado para resolver la demanda antimonopolio interpuesta al conglomerado de medios, destinada a bloquear el acuerdo de fusión con Warner Bros. Discovery.

La compañía "no ha sido la fuente de las filtraciones de ninguna de nuestras conversaciones confidenciales con dicha oficina", indicaron en un comunicado.

"Mantenemos la esperanza y estamos dispuestos a continuar las conversaciones de buena fe para resolver la demanda de la Fiscalía General y seguir adelante con nuestros planes para aumentar la competencia y la producción en beneficio de los artistas y trabajadores del entretenimiento", agregó el escrito.

El comunicado se produce horas después de que el fiscal general de California, Rob Bonta, suspendiera una reunión prevista para este lunes con los ejecutivos de Paramount, a los que acusó de haber filtrado detalles de una conversación que ambos mantuvieron el pasado viernes.

"Paramount no solo filtró el supuesto contenido de las negociaciones para llegar a un acuerdo, sino que además tergiversó dichas negociaciones, demostrando una falta de buena fe", indicó el fiscal en un escrito.

El fiscal agregó que las reuniones volverán a sostenerse una vez Paramount "deje de jugar sucio y participe con seriedad".

Este encuentro suponía el primer paso para acercar posturas tras la demanda antimonopolio presentada por doce estados liderados por Nueva York y California el pasado julio contra Paramount.

Las conversaciones se iban a producir en medio de las presiones ejercidas por el conglomerado de medios para sentarse a negociar, después de que la semana pasada exigiera a los estados demandantes depositar una fianza de 1,900 millones de dólares para compensarla por los daños económicos que dice sufrir por el retraso judicial de la fusión.

La dura oposición de los estados a esta fusión radica en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

A la demanda de los doce estados se suma la del sindicato de guionistas de Hollywood, que también solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueado el acuerdo de fusión.

Tras las presiones, Paramount aceptó retrasar la fusión hasta junio de 2027, a menos que la justicia estadounidense determine la resolución de esta demanda antes de esa fecha.

El juicio antimonopolio se fijó para el 2 de marzo de 2027, lo que supuso un revés para el conglomerado de medios, que había solicitado el inicio del juicio para noviembre argumentando que una demora prolongada pone en riesgo la fusión.