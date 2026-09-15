Niega Emiliano Aguilar romance con la actriz Gala Montes

El hijo de Pepe Aguilar aclaró que nunca existió un noviazgo con la artista y decidió bloquearla en redes para poner distancia.

Emiliano Aguilar decidió ponerle punto final a las especulaciones que durante meses lo relacionaron sentimentalmente con Gala Montes. El cantante aseguró que ya no quiere ser vinculado con la actriz y dejó claro que, desde su perspectiva, entre ellos nunca existió una relación amorosa.

El rumor comenzó después de que ambos fueran vistos juntos y compartieran fotografías que rápidamente encendieron las redes sociales. Sin embargo, ahora Emiliano afirma que la cercanía que tuvieron no significó un noviazgo y que está cansado de que continuamente se hable de ellos como pareja.

Pero la situación habría escalado todavía más, pues Emiliano confesó que tomó la decisión de bloquear a Gala en redes sociales. De acuerdo con sus declaraciones, busca marcar distancia y evitar que continúen las especulaciones alrededor de una supuesta relación que, insiste, nunca existió.

La situación llega después de varios meses en los que ambos estuvieron bajo la lupa. Incluso Gala había hablado anteriormente sobre las fotografías que desataron los rumores, aunque tampoco confirmó que existiera un romance entre ella y el hijo de Pepe Aguilar.

Así que, por ahora, Emiliano Aguilar quiere dejar a Gala Montes fuera de su vida sentimental y también fuera de las conversaciones sobre su supuesto romance. Y aunque los fans todavía quieran encontrar una explicación a aquella cercanía, el cantante ya fue contundente: no quiere que los sigan relacionando.