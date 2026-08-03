Nicole Kidman y Sandra Bullock sorprenden a fans en función

Las protagonistas de 'Practical Magic' reaparecieron juntas en una función especial en Los Ángeles para promocionar la esperada secuela

Los asistentes a una función especial de "Practical Magic" vivieron una noche inesperada cuando Nicole Kidman y Sandra Bullock aparecieron por sorpresa para presentar la película y celebrar la próxima llegada de su esperada secuela.

El encuentro se realizó en el cementerio Hollywood Forever, sede de las tradicionales proyecciones al aire libre de Cinespia, donde cientos de seguidores acudieron caracterizados como las icónicas hermanas Owens y con margaritas de medianoche para rendir homenaje al clásico estrenado en 1998.

Las hermanas Owens regresan

Durante la presentación, Sandra Bullock, quien interpreta a Sally Owens, agradeció la asistencia del público y destacó que la cinta encontraba un escenario ideal para su exhibición al realizarse en un cementerio, además de bromear con la presencia de los "espíritus" que acompañaban la función.

Nicole Kidman, quien da vida a Gillian Owens, aprovechó el encuentro para agradecer el respaldo de los seguidores y expresar su entusiasmo porque el público pueda disfrutar de la segunda entrega de la historia.

Presentan a la nueva generación

Las actrices también dieron la bienvenida a Joey King y Maisie Williams, quienes interpretarán a las hijas adultas de Sally Owens en "Practical Magic 2".

Con margaritas en mano, ambas actrices brindaron junto al público y expresaron su emoción por integrarse al universo de las hermanas Owens, al asegurar que esperan que los espectadores disfruten la nueva película tanto como ellas disfrutaron participar en su producción.

Una historia que continúa 28 años después

La secuela, dirigida por Susanne Bier, retomará la historia casi tres décadas después de los acontecimientos de la primera película.

En esta ocasión, la antigua maldición que persigue a la familia Owens alcanzará a una nueva generación, obligando nuevamente a Sally y Gillian a enfrentarse a fuerzas oscuras para proteger a su familia.

El elenco también incluye a Lee Pace, mientras que Stockard Channing y Dianne Wiest regresarán como las tías Frances y Jet Owens. El guion fue escrito por Akiva Goldsman y Georgia Pritchett, basado en la novela El libro de la magia, de Alice Hoffman.

Warner Bros. tiene previsto estrenar "Practical Magic 2" en cines el próximo 11 de septiembre.

La función especial formó parte de la celebración por el 25 aniversario del ciclo de proyecciones de Cinespia, que durante agosto también exhibirá títulos como "La Momia", una función doble de "X" y "Pearl", "Coming to America" y una presentación especial por el 40 aniversario de "Labyrinth".