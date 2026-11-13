Nicole Kidman recibirá el César de Honor en el cine francés

La actriz australiana Nicole Kidman recibirá el César de Honor en la ceremonia de entrega de los premios del cine francés que tendrá lugar el próximo 27 de febrero el teatro Olympia de París, informó este jueves la Academia gala.

"Estrella hollywoodiense e importante figura del cine de autor, Nicoles Kidman ha construido una carrera que escapa a las categorías", indicó la Academia en un comunicado, y añadió que, en paralelo a su carrera, la intérprete también ha mostrado "un compromiso" social como embajadora de buena voluntad de la ONU para las mujeres.

En ese papel, contribuyó a recolectar millones de dólares para la lucha contra el cáncer en las mujeres, sobre todo a través del Stanford y del Vanderbitt-Ingram Cancer Center.

Con este premio, el cine francés quiere distinguir a "una actriz y productora que no ha permitido que su estatus de estrella dicte sus decisiones artísticas", agregó.

La Academia francesa recordó que Kidman, nacida hace 59 años en Honolulu y que tiene la nacionalidad australiana y estadounidense, ha trabajado con cineastas de diferente cuño, como Stanley Kubrick, Jane Campion, Lars von Trier, Baz Luhrmann o Yorgos Lanthimos.

Descubierta por el público internacional en 1989, 'Dead calm', de Phillip Noyce, su carrera ha estado marcada por papeles en películas importantes como 'Moulin rouge', 'Eyes wide shut', 'Los otros' o 'Dogville', señaló la Academia, que recordó que Kidman ganó el Oscar en 2003 por su interpretación de Virginia Woolf en 'The Hours'.

Galardonada más recientemente en la Mostra de Venecia por 'Babygirl', la intérprete se ha lanzado también a la producción, lo que le ha permitido sacar adelante series protagonizadas por ella, como 'Big little lies', 'The undoing' o 'Nine perfect strangers', una manera "de proseguir su trabajo de actriz en proyectos que ella misma elige llevar a la pantalla".

Kidman también se subió a las tablas en el West End londinense con papeles en el teatro "aplaudidos por la crítica", como 'The blue room' o 'Photograph 51'.

Premiada en Cannes en 2017 y distinguida con la Orden de Australia en 2006, en 2024 se convirtió en la primera australiana en recibir el galardón Life Achivement Award del Instituto Estadounidense del Cine (AFI, siglas en inglés).