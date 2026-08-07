Nicolas Cage llega como Madden al streaming en noviembre

Madden, la nueva película dirigida por David O. Russell y protagonizada por Nicolas Cage, ya tiene fecha de estreno en streaming

Madden, la nueva película dirigida por David O. Russell y protagonizada por Nicolas Cage, ya tiene fecha de estreno en streaming.

El drama deportivo llegará a la plataforma Prime Video el próximo 18 de noviembre, según informó Amazon MGM, estudio encargado del proyecto.

La cinta tendrá una exhibición limitada en cines a principios de noviembre con el objetivo de cumplir con los requisitos de elegibilidad para premios, aunque no está contemplado un lanzamiento amplio en salas de todo el país.

Coach. Broadcaster. Innovator. Legend. Nicolas Cage is John Madden. Watch Madden on November 18. #MaddenMovie pic.twitter.com/4AIi8pjYug — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) August 6, 2026 Nicolas Cage interpretará a la leyenda John Madden En Madden, Nicolas Cage dará vida a John Madden, una de las figuras más reconocidas del fútbol americano, cuya trayectoria abarcó tanto los banquillos como las transmisiones deportivas. La película abordará la vida del entrenador que dirigió a los Oakland Raiders durante la década de 1970, periodo en el que llevó al equipo a disputar importantes encuentros por el campeonato y consiguió la primera victoria de la franquicia en un Super Bowl. Después de retirarse como entrenador en 1979, Madden se convirtió en una personalidad destacada de la televisión deportiva, donde trabajó como comentarista durante tres décadas. La historia explorará su carrera y relaciones personales La producción de David O. Russell mostrará distintos momentos de la vida de Madden, incluyendo su carrera profesional, su amistad con Al Davis, interpretado por Christian Bale, y su relación con su esposa Virginia Madden, personaje interpretado por Kathryn Hahn. El elenco también incluye a John Mulaney, Sienna Miller y Shane Gillis, quienes forman parte de la historia centrada en el legado del entrenador y comentarista. David O. Russell destacó la figura de Madden Cuando el proyecto fue anunciado en 2024, David O. Russell señaló que la película buscaría retratar “la alegría, la humanidad y el genio de John Madden”, dentro del contexto creativo y cultural de la década de los años 70. El director, reconocido por películas como American Hustle, Silver Linings Playbook y The Fighter, regresa con una producción enfocada en una personalidad del deporte estadounidense. A pesar del prestigio de su director y del atractivo de su elenco, Amazon MGM decidió que Madden no tendrá un estreno comercial amplio en salas de cine. La película únicamente tendrá funciones limitadas antes de su llegada a Prime Video, una decisión que ha generado dudas debido al historial de David O. Russell como cineasta nominado al Óscar. Entre los factores que podrían influir en esta estrategia se encuentra el desempeño de su última película, Amsterdam (2022), un drama de época con un reparto reconocido que tuvo una baja respuesta en taquilla. La cinta recaudó aproximadamente 31 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto estimado de 80 millones de dólares, representando pérdidas para 20th Century Studios. Más allá de su carrera como entrenador, John Madden se convirtió en un referente cultural gracias a su estilo carismático frente a las cámaras y su influencia en la popularización del fútbol americano en televisión.