Nicolas Cage evita encasillarse entre héroes y villanos

Nicolas Cage afirmó que disfruta interpretar tanto héroes como villanos y rechazó quedarse atrapado en un solo tipo de personaje

El actor Nicolas Cage aseguró que no desea limitar su carrera a un solo tipo de personaje, por lo que disfruta interpretar tanto héroes como villanos en cine y televisión.

Durante el estreno de la serie Spider-Noir, el ganador del Oscar explicó que considera fundamentales ambos perfiles dentro de la industria cinematográfica.

“¿Villano? He interpretado a muchos villanos. Me gustan ambos. Creo que ambos son partes importantes del cine. No quisiera quedar atrapado haciendo una sola cosa”, comentó el actor.

Cage recordó que anteriormente dio vida al superhéroe Ghost Rider en las películas estrenadas en 2007 y 2011, además de participar en proyectos más íntimos como Adaptation, cinta por la que obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actor.

Sobre Spider-Noir, el intérprete explicó que buscó inspiración en figuras clásicas del cine como James Cagney, Humphrey Bogart y Edward G. Robinson para construir a Ben Reilly, un detective privado retirado en la Nueva York de los años 30 que retoma su faceta como superhéroe tras una tragedia personal.

Asimismo, señaló que espera que la estética en blanco y negro de la serie motive a las nuevas generaciones a interesarse por el cine clásico y descubrirlo como una forma de arte.

La producción tendrá un estreno doble: el 25 de mayo en MGM+ y el 27 de mayo llegará completa a Prime Video.

Tras concluir este proyecto, Cage se prepara para interpretar a John Madden en el biopic sobre la NFL titulado Madden, donde compartirá pantalla con Christian Bale.