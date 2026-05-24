Nicky Jam regresa a Puerto Rico con magnífico concierto

El concierto tuvo un fuerte componente emocional por tratarse de un regreso a la isla donde el cantante construyó gran parte de su identidad artística

Nicky Jam regresó este sábado a Puerto Rico con un concierto cargado de nostalgia, clásicos del reguetón y colaboraciones que marcaron distintas etapas de su carrera, en lo que representó su primera gran presentación en la isla en una década.

El espectáculo, titulado “El Regreso a Casa”, reunió a miles de fanáticos que acompañaron al artista en un recorrido musical por los temas que ayudaron a consolidarlo como una de las figuras más importantes del género urbano latino.

Nicky Jam reaparece en la isla donde comenzó su historia

Vestido completamente de negro, con gorro y gabardina, el cantante apareció en el escenario entre efectos de pirotecnia, luces y una fuerte ovación del público.

El show arrancó con canciones como “Te Robaré” y “El Perdón”, dos de los éxitos más representativos de su carrera, mientras los asistentes respondían coreando cada tema desde los primeros minutos.

Durante la presentación, Nicky Jam agradeció el respaldo del público puertorriqueño y aseguró que se trata de uno de los públicos “más fuertes”, desatando otra ovación dentro del recinto.

El concierto tuvo un fuerte componente emocional por tratarse de un regreso a la isla donde el cantante construyó gran parte de su identidad artística.

“Este concierto significa todo para mí. Puerto Rico es el lugar donde comenzó todo”, expresó el artista previamente al evento.

El concierto repasó éxitos que marcaron al reguetón

El repertorio incluyó varios de los temas que impulsaron a Nicky Jam durante los primeros años del reguetón y que todavía mantienen fuerte conexión con el público.

Entre las canciones más celebradas estuvieron “Guayando”, “Yo No Soy Tu Marido”, “Me Voy Pa’l Party” y “Chambonea”, piezas que ayudaron a definir el sonido urbano de principios de los años 2000.

El espectáculo también repasó éxitos más recientes como “Hasta el Amanecer”, “Voy a Beber”, “Travesuras” y algunas de sus colaboraciones internacionales más exitosas.

Las voces de artistas como J Balvin, Karol G y Bad Bunny también sonaron durante interpretaciones de temas como “Mi Cama”, “El Poblado”, “Ginza” y “Bad Con Nicky”.

Invitados especiales acompañaron la noche

La presentación contó con múltiples invitados del género urbano que aparecieron en distintas partes del espectáculo.

Entre los artistas que compartieron escenario con Nicky Jam estuvieron Ñejo, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Cosculluela, Lunay y Zion, quienes interpretaron varios temas junto al cantante.

Los invitados aprovecharon sus intervenciones para reconocer la trayectoria del reguetonero y destacar su influencia dentro del género urbano.

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Lunay describió a Nicky Jam como una “verdadera leyenda”, en medio de la reacción del público.

El regreso de un artista marcado por reinvención y éxito global

Nacido en Estados Unidos de padre puertorriqueño y madre dominicana, Nicky Jam llegó a Puerto Rico cuando tenía 10 años, etapa en la que comenzó a desarrollar el estilo que más tarde lo convertiría en una figura internacional.

Su carrera estuvo marcada por un ascenso temprano en el reguetón, problemas personales y posteriormente uno de los regresos más exitosos de la música latina moderna.

Temas como “El Perdón” y “X” ayudaron a reposicionarlo a nivel global y lo llevaron nuevamente a los primeros planos de la industria musical.

El artista también acumula múltiples reconocimientos internacionales, incluyendo Premios Billboard de la Música Latina y un Latin Grammy.